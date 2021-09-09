Где действует «Пушкинская карта» в Приамурье?

Получить карту можно на портале «Госуслуги» и в отделениях «Почты России» Фото: altai-republic.ru

С сентября в России запустили специальные карты, благодаря которым молодые люди от 14 до 22 лет смогут за счет государства ходить по музеям и театрам. В 2021-м на карту зачислят 3 тысячи, в следующем году - уже 5 тысяч рублей. Получить карту можно на портале «Госуслуги» и в отделениях «Почты России».

- В России стартовала очень интересная и современная программа «Пушкинская карта». Данный проект решает много важнейших задач, призван вернуть интерес молодежи к культуре, искусству и творчеству, - отметила заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области Ирина Сергиенко.

«Пушкинской картой» можно расплачиваться при покупке билетов на самые разные культурные мероприятия: спектакли, выставки, фестивали, концерты, концертные программы, творческие вечера. Действует она по всей стране - даже в условный Эрмитаж можно будет сходить бесплатно.

В Амурской области карту могут получить 80 тысяч человек.

- На сегодня нашими культурными учреждениями запланировано 34 культурных события. При этом большая часть мероприятий пройдет уже в сентябре-октябре этого года. Этот список ежедневно пополняется с учетом того, как формируется афиша учреждений, - рассказала Ирина Сергиенко.

Сейчас расчет «Пушкинской картой» в Приамурье доступен в четырех культурных учреждениях: Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского, Амурском областном кукольном театре, Амурском областном драматическом театре и Амурской областной филармонии.

Но, так как театры и филармонии пока на каникулах, воспользоваться предложением способны только гости музеев. Какие мероприятия там организуют - см. «Конкретно».

КОНКРЕТНО

Для молодежи - бесплатно

Бесплатно по «Пушкинским картам» молодые люди 14 - 22 лет смогут посетить такие экскурсии, выставки и мастер-классы:

9 сентября - экскурсия «Свет из сердца» (12+) по выставке, посвященной истории амурского купечества, в Доме И. А. Котельникова.

9 сентября - экскурсия «Память славы жива» (12+), посвященная окончанию Второй мировой войны, в Амурском областном краеведческом музее.

9-10 сентября - мастер-класс «Цветущее настроение» (12+) в Выставочном зале Благовещенска.

10 сентября - экскурсия «Искусство стран Востока» (12+) в областном краеведческом музее.

10 сентября - вечерняя экскурсия по фондам областного музея «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» (12+)

11 сентября - экскурсия «Вех первоначальных знаки» (12+) в Амурском областном краеведческом музее.

12 сентября - мастер-класс «Верховая набойка на ткани» (12+) в Доме И. А. Котельникова.

Приобрести билеты можно на сайте museumamur.org либо в кассах учреждения, где проводится мероприятие. Уточнить подробности можно по указанным выше телефонам: Амурского областного краеведческого музея - 77-34-14 и 77-53-83, Выставочного зала Благовещенска - 51-00-05, Дома И. А. Котельникова - 49-44-10 и 77-53-83.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Главные причины сходить в музей

Посетить выставочные пространства Благовещенска можно не только по «Пушкинской карте» - музеи города проводят немало увлекательных экскурсий и полезных мастер-классов для взрослых.

Посетить выставочные пространства Благовещенска можно не только по «Пушкинской карте» Фото: museumamur.org

В пятницу, 10 сентября, можно присоединиться к пешей экскурсии «Кварталы моего детства» (12+). Она стартует в 18.00 от Амурского областного краеведческого музея и охватывает маршрут от улицы Шевченко до улицы Ленина, к скверу им. Ленина и далее до улицы Краснофлотской. Предварительно записаться можно по телефону 77-34-14.

В субботу, 11 сентября, желающих попробовать себя в живописи ждут на мастер-классе «Осенний букет» (12+). Обучать амурчан возьмется член Хабаровской общественной организации «Творческий союз художников России» Евгений Савченко - занятие будет продуктивным. Мастер-класс стартует в 11.00 в музее-мастерской А. Тихомирова.

В этот же день в 13.00 Дом И. А. Саяпина приглашает ребят на «Игры на счастье» (0+) - веселое мероприятие во дворе музейно-выставочного комплекса. А в 15.00 уже в самом здании музея состоится лекция «Душа деревянного зодчества» (12+) для аудитории постарше.

В воскресенье, 12 сентября, дети смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению поделки из природных материалов «Мой осенний друг» (6+). Занятие в Доме И. А. Саяпина начнется в 13.00.

В 14.00 в воскресенье можно посетить экскурсию по выставке «Живопись Александра Тихомирова» (12+) в музее-мастерской художника. В 16.00 стартует пешая экскурсия «22 квартал» (12+) - свое начало она берет также от Дома И. А. Саяпина.

Кроме того, в любой день вплоть до 3 октября в Выставочном зале Благовещенска будет открыта выставка по итогам Всероссийского фотоконкурса «Амур Фото - 2021» на приз имени В. Стеганцева (6+). На ней вы увидите 60 лучших фотографий из разных регионов России, которые отобрало профессиональное жюри. Всего в конкурсе участвовали более 90 фотографов, представивших 850 работ, но до выставки дошли только истинные произведения искусства.

КУЛЬТПОХОД

Развлечения для детей

Дошколятам и младшим школьникам тоже хочется расслабиться в выходные - и для них в Благовещенске есть несколько предложений. О забавах во дворе Дома И. А. Саяпина мы уже написали в рубрике «А в это время», теперь же расскажем про спектакли и мастер-классы для малышей.

Театральные выходные

Амурский областной театр кукол приглашает ребят и их родителей на показы спектакля «Лисичка-сестричка» (0+).

Представление основано на русских народных сказках, в которых главным действующим лицом является Лисичка-сестричка. Детям покажут этого персонажа во всем его разнообразии, ведь лисичка не только хитрая, но и деятельная, энергичная и неунывающая.

Для дошколят и младших школьников в Благовещенске тоже есть программа Фото: amurkukly.ru

- Юные зрители познакомятся с русским фольклором, услышат народные песни. Артисты в русских национальных костюмах непосредственно пообщаются с ребятами, - рассказывают в театре.

В результате получится веселый игровой спектакль, который и развлечет ребятишек, и поможет узнать традиции и сказки своего народа.

Показы состоятся 11 и 12 сентября в музее «Дом И. А. Котельникова» на улице Краснофлотской, 131. Приобрести билеты можно заранее на сайте amurkukly.ru или в музее перед началом представления - но там уже только за наличные.

Очумелые ручки

В Амурской областной детской библиотеке для детей от 6 лет организуют в воскресенье, 12 сентября, несколько мастер-классов.

В 10.00 ребята и их родители могут попробовать себя в правополушарном рисовании на мастер-классе «Енотик» (6+). Как объясняют организаторы, особых художественных способностей не требуется - на занятии будут использоваться легкие, понятные даже непрофессионалу техники.

Для детей мастер-класс будет полезен еще и потому, что он развивает креативность и учит выходить за границы привычного мышления. Так что ребята наверняка получат море удовольствия от творческого процесса без рамок и запретов.

Также в воскресенье, но уже в 12.00, дети и взрослые могут посетить в библиотеке мастер-класс «Экогубка» (6+). На нем научат работать с джутом и помогут изготовить из него необычную губку.

Как рассказали авторы мастер-класса, каждый участник сможет проявить свою фантазию и индивидуальность, а проделанная работа поспособствует развитию художественного вкуса и воображения.

Узнать подробности и записаться на занятия можно по номеру 8-914-563-36-69.