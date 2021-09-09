Администрация Благовещенска планирует продать гостиницу «Зея»

Горожане обеспокоены, что люди останутся без работы в пандемию Фото: архив

В столице Приамурья готовятся продавать гостиницу «Зея». Об этом сообщают жители Благовещенска.

Женщина, обратившаяся в редакцию, рассказала, что все сотрудники гостиницы уже получили уведомления о сокращении. Но официальной информации о том, когда же предприятие закроется, пока нет.

- По городу ходят слухи, что продают гостиницу «Зея». Поговаривают, что людей уже начали сокращать. Они просто останутся без работы в пандемию. Ужас какой-то, - возмущается благовещенка.

Руководство гостиницы подтвердило информацию, отметив, что этим вопросом занимается администрация. В мэрии подтвердили – вопрос действительно прорабатывается, отметив, что гостиничная деятельность не является профильной для администрации и не относится к вопросам местного значения. Кроме того, согласно федеральному законодательству, до 2024 года необходимо ликвидировать все муниципальные предприятия с непрофильными видами деятельности.

- Имущество гостиницы относится к МП «Муниципальный центр международного сотрудничества». Основным направлением работы этого предприятия является международная деятельность, поэтому в настоящее время на предприятии проводится работа по приведению штата в соответствие с основным профилем организации. В случае продажи здания гостиницы, полученные доходы будут направлены на выполнение социальных обязательств муниципалитета, - рассказали в администрации.

Когда состоятся торги, пока неизвестно.