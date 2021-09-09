Поддержка жителей Забайкальского края поможет партии «Новые люди» пройти в Госдуму

Фото: партия «Новые люди».

По прогнозу социологов, Новые люди преодолевают 5-процентный барьер на выборах в Госдуму и оставляют позади все остальные непарламентские партии.

- На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера - Новые люди. Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер, - сказал Валерий Фёдоров.

По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), «Новые люди» - единственная непарламентская партия, поддержка которой увеличивается на протяжении всей кампании. Если в июне партию поддерживали 1,2% опрошенных, то в июле -2,5%, а по состоянию на 6 сентября - уже 3,8%. Среди тех, кто точно собирается прийти на участки, рейтинг ещё выше: 4,2%, и он растёт каждый день. ВЦИОМ прогнозирует, что рейтинг ко дню голосования достигнет 5%. А с учётом динамики роста доверия к партии, рейтинг может превысить и 6%.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

- Мы видим, что 19-20% избирателей ещё не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране, - отметил Алексей Нечаев.

По данным соцопросов, высокую поддержку Новые люди получили в Дальневосточном федеральном округе и, в частности, в Приамурье: здесь уже сейчас партию готовы поддержать 6,3% жителей. Хорошие рейтинги наблюдаются и в других регионах России – в Рязанской, Новосибирской, Воронежской и Курской областях, в Южном и Центральном федеральных округах. Партия особенно популярна в городах с количеством жителей от 100 до 500 тысяч человек и в малых городах, где живут менее 100 тысяч человек.

Политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что сейчас для Новых людей важнее всего мобилизовать своих сторонников и привести на избирательные участки.

- Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила. Для этого партии нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их. Сейчас для всех самое главное - понять, что выборы дают исторический шанс, - подчеркнул Илья Гращенков.

Фото: партия «Новые люди».

В исследовании, которое проводилось методом телефонного и комбинированного опроса, приняли участие совершеннолетние граждане РФ. В общероссийских опросах приняли участие 1600 респондентов, сбор данных проводился 7 и 8 июня, 13 и 19 июля, а также 6 сентября. Кроме того, с 13 по 19 августа и с 1 по 6 сентября были проведены региональные опросы, в которых приняли участие от 400 до 600 респондентов в каждом регионе. Исследование было выполнено по заказу политической партии «Новые люди».

Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке:

https://wciom.ru/presentation/prezentacii/partija-novye-ljudi-na-vyborakh-2021

Фото: партия «Новые люди».

СПРАВКА КП

Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу - 15%. В этом году Новые люди участвуют в выборах депутатов Госдумы РФ и законодательных собраний ряда регионов страны.