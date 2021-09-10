Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 сентября 2021: еще два человека скончались от болезни

Специалисты просят не забывать о мерах профилактики Фото: Правительство Амурской области

В Приамурье за последние сутки диагноз «коронавирус» поставили 119 амурчанам. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 85 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 44 – в виде пневмонии (29%).

Темп прироста за последние сутки составил 0,4 %, показатель заболеваемости – 4 221,55 на 100 тысяч населения

С нарастающим итогом зарегистрировано 33 006 случаев коронавируса.

Всего обследовано на COVID 1 228 068 человек, в том числе за последние сутки – 2 886.

Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, за сутки из больниц выписано 69 человек. Общее число выздоровевших пациентов в Приамурье составляет 27 010 человек.

В регионе зарегистрировано два новых летальных исхода от болезни. Общее количество смертей достигает 411.