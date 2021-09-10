Под Благовещенском обнаружили более сотни банок красной икры

На банках отсутствует маркировка Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура провела проверку о свалке красной икры в лесу под Благовещенском.

Работники прокуратуры Благовещенского района совместно со специалистами администрации района выехали на участок, расположенный неподалеку от полигона твердых бытовых отходов Благовещенска.

По результатам проверки обнаружено более 100 емкостей различного объема, наполненных, предположительно, красной икрой.

Маркировка на банках в ходе осмотра не обнаружена.

- Таким образом, установлено, что на территории Благовещенска имеется несанкционированная свалка отходов, - сделали вывод специалисты.

По указанному факту и.о. прокурора Благовещенска в администрацию города внес представление.

Кроме того, прокуратура направила информацию в полицию для установления собственника выброшенной продукции и проведения процессуальной проверки.