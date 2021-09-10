Бывший врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга рассказал о работе в Москве

Олег Шульга отмечает, что к врачам в столице хорошее отношение Фото: https://www.instagram.com/shulz_ak111/

Бывший врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга переехал в Москву. В столице Приамурья он был известен как борец за права медиков.

В своем инстаграм-аккаунте Олег Шульга рассказал о том, чем отличается работа в столице от работы в Амурской области. Среди особо значимых различий – новая машина, а также наличие водителя и помощника.

В столице врач также работает на машине скорой помощи. Кроме того, Олег Шульга прошел профессиональную переподготовку и теперь может работать анестезиологом-реаниматологом.

- На новую работу меня взяли. Выделили персональную машину 21 года выпуска, немецкая, полный фарш в салоне. Личный водитель. Помощник по делам круглосуточный. На проспектах по «выделенке» возят. «Ты что, в правительстве работаешь? - Да не, врачом на скорой!» – с гордостью рассказывает экс-амурчанин.

Он также отмечает, что отношение к врачам в столице хорошее, но ждать чего-то фантастичного не стоит.

- На самом деле по части работы разницы нет. Но на городских станциях, как и у нас, жесть. Даже от денег убегают! – отмечает врас.

Напомним, Олег Шульга уехал из Благовещенска в начале года. Главной причиной переезда стало врач желание быть поближе к детям и внукам. Вторая – более высокий уровень жизни и зарплат. Но врач не отрицал и наличие проблем на работе. У него начались неприятности после того, как он организовал на базе станции скорой помощи независимый профсоюз. К примеру, Олег Шульга обсуждал нехватку СИЗов в пик пандемии.