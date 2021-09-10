Жители Тынды пожаловались на ремонт улицы Красная Пресня

По словам читательницы, работы там не ведутся, улица находится в ужасном состоянии, а от пыли невозможно дышать Фото: @tynda_info

Жительница Тынды обратилась в редакцию «Комсомольской правды» с вопросом о затянувшемся ремонте улицы Красная Пресня. По словам читательницы, работы там не ведутся, улица находится в ужасном состоянии, а от пыли невозможно дышать.

Корреспондент «Комсомольской правды - Благовещенск» обратился за комментарием к мэру Тынды Марине Михайловой. Она рассказала, что работы по Красной Пресне рассчитаны на три года, поэтому горожанам придется потерпеть.

- Вообще контракт у нас по ремонту на три года. По плану асфальт должны положить до середины октября. Поэтому все работы идут согласно графику. Конечно, есть небольшие проблемы, но в любой стройке они бывают. Так, у нас были выявлены небольшие недоделки в проекте, они, естественно, сказываются на скорости выполнения работ, - уточнила глава Тынды.

Также Марина Михайлова пояснила, что работы проводятся каждый день без остановок. Единственная причина для их прекращений может быть во внешних условиях - например, если идет дождь.