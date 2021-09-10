План вакцинации от COVID-19 в Амурской области увеличен до 80% от числа взрослого населения Приамурья

По данным на 10 сентября, первым компонентом привито 262901 человек Фото: минздрав Амурской области

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения области Елена Девяткина в ходе заседания оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе нет дефицита вакцины. Из четырех имеющихся в наличие препаратов особой популярностью у жителей области пользуется «Спутник лайт». Всего в регион поступило 339300 комплектов для вакцинации против COVID-19.

По данным на 10 сентября, первым компонентом привито 262901 человек (54,3%) от плана вакцинации, вторым компонентом — 218772 человека (45,2%).

- Активно вакцинируются жители области старше 60 лет. На сегодняшний день от коронавируса привито 45 % жителей области этой возрастной категории. Показатель выше среднего по стране, - рассказала Елена Девяткина.

Параллельно в Амурской области уже идет вакцинация от гриппа. По данным на 10 сентября, всего в регионе привито 45826 человек. Это 9,7 % от плана или 5,9 % от количества жителей области. Из них больше половины вакцинированных — 22557 — дети