Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 сентября 2021: школьники на «дистанционке», а план вакцинации повысили

На "удаленке" находится 20 классов Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Показатели заболеваемости коронавирусом в Амурской области ниже среднероссийских. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции доложила главный санитарный врач области Ольга Курганова. Она также отметила, что Амурская область находится на девятом месте по ДФО по распространенности коронавируса.

- За две недели показатель заболеваемости среди взрослого населения снизился на 9,6%. По-прежнему наибольший удельный вес (46,5%) заболевших приходится на работоспособное население в возрасте 18-49 лет, - сказала Ольга Курганова. - За это время увеличилось количество случаев внебольничной пневмонии. Свободный коечный фонд в медучреждениях - 14,5%.

Среди привитых от COVID-19 за весь период зарегистрировано 1 022 случаев заболевания COVID-19 или 0,4% от числа всех вакцинированных. Остальные заболевшие не были привиты от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, основная доля заболевших за две недели сосредоточена в семи муниципальных образованиях области: Благовещенск (35,2%), Свободный (10,5%), Белогорск (5,6%), Сковородинский район (5,2%), Зея (4,7%), Тында (4,3%), Тамбовский район (4,2%).

- Радует то, что за это время мы зарегистрировали снижение заболеваемости среди детей 7 - 14 лет на 13%, - отметила главный санитарный врач области, - однако в школьных коллективах уже 20 классов переведены на дистанционное обучение из-за наличия заболевших ковидом или контактных.

Тем временем, план вакцинации от COVID-19 в Амурской области увеличен до 80% от числа взрослого населения Приамурья.

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения области Елена Девяткина в ходе заседания оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе нет дефицита вакцины. Из четырех имеющихся в наличие препаратов особой популярностью у жителей области пользуется «Спутник лайт». Всего в регион поступило 339300 комплектов для вакцинации против COVID-19.

По данным на 10 сентября, первым компонентом привито 262901 человек (54,3%) от плана вакцинации, вторым компонентом — 218772 человека (45,2%).

- Активно вакцинируются жители области старше 60 лет. На сегодняшний день от коронавируса привито 45 % жителей области этой возрастной категории. Показатель выше среднего по стране, - рассказала Елена Девяткина.