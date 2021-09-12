В Амурской области задержали водителя, из-за которого погиб сотрудник ДПС

Фото: УМВД по Амурской области

В Архаринском районе при исполнении служебных обязанностей трагически погиб сотрудник ДПС. Он попытался задержать подозреваемых в обороте наркотиков.

11 сентября в Архаринском районе при исполнении служебных обязанностей погиб инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области лейтенант полиции Вячеслав Шевалье.

Погибший сотрудник ДПС остановил машину, потому что ему поступила оперативная информация о том, что водитель мог перевозить наркотические вещества.

- Около 23:00 на автодороге в Архаринском районе инспекторами дорожно-патрульной службы для проверки информации о возможной причастности водителя к противоправной деятельности был остановлен автомобиль. В тот момент, когда к машине подошел инспектор, водитель возобновил движение и причинил полицейскому, который пытался этому помешать, телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Водитель скрылся с места происшествия, - рассказали в управление УМВД по Амурской области.

Амурские полицейские с коллегами из Еврейской автономной области установили местонахождение скрывшегося автомобиля. На территории ЕАО нарядом ДПС задержан его водитель – ранее неоднократно судимый за квартирные кражи житель Хабаровского края, 1987 года рождения. Мужчину доставили в посёлок Архара, где его допросил следователь.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, - прокомментировали в ведомстве.

В УМВД по Амурской области рассказали, что погибший лейтенант полиции Вячеслав Вячеславович Шевалье родился 14 июля 1989 года в посёлке Новобурейский Амурской области. Отслужив в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, в декабре 2011 года пришел на службу в органы внутренних дел. В последнее время замещал должность инспектора дорожно-патрульной службы взвода № 2 отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области. У Вячеслава Шевалье остались жена и двое детей.