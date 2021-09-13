Как благовещенка двор в рай превратила

Новые сорта Марина Козлова приобретает в интернет-магазинах Фото: из архива героини

За последний месяц двор дома № 7 в переулке Пограничном стал достопримечательностью Благовещенска. Все потому, что в нем царит самый настоящий рай: много цветов, уютная скамейка с навесом, фонтан и водопад. Все это - дело рук старшей дома Марины Козловой. «Комсомолка» поговорила с умелицей и выяснила, как превратить свой двор в такое же прекрасное место.

«Мой дальневосточный гектар»

Во дворе высажено больше 200 видов растений, есть фонтан и водопад. В темное время суток эту красоту дополняет подсветка. Все это появилось здесь не сразу. Идея заняться благоустройством пришла Марине Козловой около девяти лет назад: тогда она стала председателем совета дома и переехала с пятого этажа на первый.

- Из окна мне открылся совершенно другой вид, - рассказывает Марина Николаевна. - Если раньше я видела только кроны деревьев, то теперь - грязь и окурки на земле. Вот и начала постепенно восстанавливать пространство.

Площадь двора немаленькая. Благовещенка в шутку называет его своим «дальневосточным гектаром». Работа началась с малого - ограждения газонов.

- Нашлись желающие: из каждого подъезда женщины, кто любит заниматься цветами. Так и пошла работа. Моя, конечно, большая часть, - признается женщина.

Что ни делалось во дворе, уюта не было. Вроде покрашено, побелено, чистота и порядок - но не то и все! Тогда женщина поняла: не хватает цветов. Сама она по образованию биолог-химик. Вероятно, знание растений и тяга к ним поспособствовали преображению двора в сад.

- Когда появились растения, то все равно было ощущение, что чего-то не хватает. Оказалось, воды! - продолжает Марина Козлова. - Так в 2014-2015 годах и появился фонтан.

Оборудовать водную зону помогли знакомые мужчины. Супруг Марины Николаевны - сварщик, сосед неплохо разбирается в бетонных работах. Фонтан, навес, скамьи и даже покрытие на земле - их рук дело. Так что тратиться приходилось только на материалы - что-то компенсировала «управляйка», на что-то скидывались собственники.

Безотходное производство

Сегодня здесь растет больше 20 сортов петуний, 25 видов геортензий, 12 - бархатцев, 20 - георгинов, а также бальзамин, целозия, циннии, каллы, розы, ирисы и пионы. Неподалеку расположилась клещевина, создающая визуальный эффект пальмы.

Рядом - маньчжурский орех и амурский бархат, рябина, лиственница, боярышник. А над подъездом и между домом и площадкой - арки из дальневосточного винограда. Весной цветут сирень и сакура.

Новые сорта Марина Козлова приобретает в интернет-магазинах. Она признается: как только видит что-то, что еще не испробовала, то очень хочется купить и увидеть, какой этот цветок вживую. Каждый год во дворе появляется новое растение.

Оставшиеся после спиленных карагачей пеньки превратились в милые подставки под вазоны, куда посадили петунию. А убранные по осени растения отправляются в компостную яму, где превращаются в перегной, а потом - в хорошее удобрение для вновь посаженных цветов. Здесь безотходное производство, как говорит сама Марина Козлова.

- Самое главное - огромное желание. Нужно было не только придумать, как все расположить, но и сохранить растения. Подумать о маленьких и стареньких - чтобы никто не споткнулся и не упал, чтобы никому не мешал шум, - делится благовещенка.

Последнее фото

Многие жители росли на глазах Марины Николаевны, так что никто ничего здесь не портит. Родители воспитывают своих детей так: можно подойти, посмотреть и понюхать, но рвать - нельзя.

Поначалу вандалы, конечно, были. Поставили камеры - они спасли. Сейчас хулиганов здесь нет, никто ничего не портит. Правда, перед Днем знаний бывают случаи.

- Например, недавно одна мамочка сорвала шапку гортензии. Но я знаю, что она проснется на следующий день, а цветок завянет - не сможет долго простоять, - рассказывает Марина Козлова.

Пострадавшее растение накануне благовещенка сфотографировала - говорит, сердце было не на месте, будто чувствовала, что снимает его в последний раз.

Но воровства в целом мало. Все потому, что Марина Николаевна никогда не жадничает и всегда готова поделиться саженцами. Не против и обмена - она всегда найдет применение любому растению.

Взаимопомощь выручает

Марина Николаевна долго доказывала жителям, что это их дом, и только они смогут сделать его лучше. Как говорится: «Кто, если не мы?» Конечно, поначалу переживали, что что-то повредят. Порой находились и те, кто говорил: «Почему я, а не они?». Но у нашей героини все же получилось - сейчас во дворе есть уголочек практически каждого участника, кто так или иначе вносил свой вклад в эту красоту.

- Уговорить людей до сих пор бывает непросто. Но у меня получается. Я люблю свой дом и хочу, чтобы жители были как один большой коллектив, как одна семья. И у нас действительно так. Люди стали мне доверять. Но все равно авторитет и уважение заслуживается годами, - считает благовещенка.

Все то, что есть сейчас во дворе, дело рук не только всех жителей. Спортивную площадку и ограждение помогли сделать депутаты. В планах - оборудовать общественную территорию, где появится сквер с современными арт-объектами и светодиодные скамейки.

Как на курорте

Сейчас сюда приходят гости и говорят: «Ох, как у вас тут красиво, уютно. Прямо как на западном курорте!». Многих Марина Николаевна не знает, но ее знают все. И каждому она безумно рада.

Сама женщина признается: когда создавала это место, то думала о… путнике.

- У меня было представление, что идет путник, уставший человек - возможно старый, возможно нет. И вот он садится здесь, отдыхает и идет дальше. Так и получилось - приходят люди и отдыхают, - рассказывает героиня.

Отдыхают здесь не только посторонние, но и свои. Периодически жители проводят чаепития, в праздники устраивают концерты. Отмечают Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, День пожилого человека, День Победы. Здесь даже есть свой инструментальный ансамбль!

- Когда людям нравится, ради этого и работаешь. Были поначалу колкости, недоверие, думали, что брошу этим заниматься. Вообще, когда я соглашалась на старшую дома, думала, что наведу порядок только в подвалах. Потом решила, что и крыши облагородить надо. И подъезды. И так перешла на двор. Это стало делом моей жизни. Очень люблю свой дом, людей, знаю характер каждого, и они мой знают, - подытоживает Марина Николаевна.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Как превратить свой дом в рай?

Многие, кто хоть раз побывал в этом волшебном дворе, задаются вопросом: как сделать так же? Марина Козлова отвечает просто: найти инициаторов.

- Инициаторы должны появиться, а жители должны дать им право принимать какие-то решения и выносить их на обсуждение собственников. Начинать нужно и можно с малого, ведь сразу ничего не сделаешь. Но самое главное: без растений, без цветов не будет такого захватывающего ощущения.

Немаловажно и отношение к людям. Марина Николаевна говорит: нужно не отказывать в помощи и просить о ней с уважением. Кроме того, не стоит требовать от окружающих того, что не в их силах.

- Никто не обучает быть старшим дома. Когда я стала председателем, то открыла законодательство и начала читать - где наши права, где наши обязанности. Нельзя требовать с УК больше, чем мы ей платим, и больше, чем ей положено. Я разделила все задачи между «управляйкой» и собственниками - ведь так будет быстрее. Многие жалуются на свои «управляйки», но мой опыт показывает: не надо требовать. У них по 50, по 100 домов. Надо уважать их, и они будут уважать нас, - считает амурчанка.

Однако и эти отношения пришлось выстраивать годами. Поначалу и представители УК не доверяли Марине Козловой. Приходилось доказывать делом, что она действительно может что-то благоустроить самостоятельно. Получилось - теперь управляющая компания, как и жители дома, полностью доверяет благовещенке.