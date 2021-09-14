Убийце амурского тигра Павлика ужесточили наказание после попытки обжаловать приговор

Убийство произошло в прошлом сентябре. Фото: wikimedia.org

Амурчанину, обвинённому в убийстве краснокнижного тигра Павлика, ужесточили приговор: в местах лишения свободы он проведёт на месяц больше, чем было решено ранее.

Первый приговор в отношении мужчин, убивших амурского тигра, вынес 8 июля Свободненский городской суд Амурской области. Обвинения были предъявлены по ч. 2 ст. 258 «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору» и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча группой лиц по предварительному сговору особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ».

По совокупности преступлений обоим мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Также их лишили права заниматься деятельностью, связанной с добычей диких животных, на 2 года 2 месяца.

- Не согласившись с приговором суда, государственный обвинитель принес на него апелляционное представление, в котором предлагал усилить наказание каждому из осужденных на один месяц лишения свободы, ссылаясь на допущенные судом нарушения при его назначении, а ружье, с которым осуществлялась охота, конфисковать, - рассказали в пресс-службе Амурского областного суда.

Адвокаты осуждённых тоже подали апелляционные жалобы – они оспаривали обоснованной осуждения охотников за незаконную добычу краснокнижного зверя и требовали назначить им наказание за незаконную охоту без реального решения свободы.

Однако судебная коллегия отвергла доводы защиты, а вот к мнению государственного обвинителя прислушалась: срок лишения свободы для одного из обвинённых увеличили на один месяц. Также коллегия вынесла решение о конфискации орудия преступления – то есть, ружья.

Напомним, убийство тигра Павлика произошло 8 сентября 2020 года. Первоначально амурчане незаконно охотились на сибирскую косулю, но в свете фар увидели амурского тигра. Тогда один из них решил поохотиться на краснокнижное животное. Мужчина подал знак своему товарищу, и тот выстрелил в тигра. На следующее утра они оба вернулись на место стрельбы, нашли раненого тигра и добили животное.