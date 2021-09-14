Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 сентября 2021 4:31

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 сентября 2021: меньше 120 случаев зарегистрировано в регионе

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 14 сентября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки не зарегистрировано ни одной смерти

За сутки не зарегистрировано ни одной смерти

Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки 13 сентября диагноз «коронавирус» поставили 116 амурчанам. Снизился и темп прироста – за последние сутки он составил 0,3 %.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 92 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (79%), у 24 – в виде пневмонии (21%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 33 476 случаев, показатель заболеваемости составляет 4281,66 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 240 071 человек, в том числе за последние сутки – 3 013.

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает о 77 выздоровевших за сутки амурчанах. Общее число выписанных из больниц пациентов составляет 27 349.

За сутки не зарегистрировано ни одной смерти. Количество летальных исходов в Амурской области по-прежнему составляет 417.

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в Амурской области 2020: последние новости