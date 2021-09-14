Не просто мама в декрете: художница из Благовещенска рассказала о своем творчестве

Наталья очаровывает многих своими рисунками Фото: архив героини

Как мы привыкли видеть художника? Таинственный мужчина в берете, который смотрит на мир задумчивым взглядом, обязательно в блузе или пальто, уделанном краской. А что если художник - это просто мама в декрете? Или не просто мама.

Нетворческая профессия

Жительница Благовещенска по имени Наталья очаровывает многих своими рисунками. Как рассказывает сама художница, профессиональное творческое образование она не получала, всему училась сама.

- Я с детства люблю всякое творчество. Просто в один момент рисование стало превалировать над остальным, - объясняет Наталья. - В художественной школе я не училась: когда захотела учиться, я была уже в девятом классе - это поздновато.

В подростковом возрасте начинающая тогда художница вдохновлялась мирами Толкина и аниме, рисунки получались соответствующие.

- В 14 папа подарил мне планшет, я стала учиться рисовать в «Фотошопе» индивидуально с педагогом. Интерфейс программы я изучила незадолго до этого по книжке «Фотошоп для чайников» Все последующие годы я продолжала рисовать «в стол», упражняться в цифровом рисунке, параллельно прошла курс по анатомии в New art school, так как чувствовала нехватку знаний и постоянно избегала рисования людей в полный рост, - делится воспоминаниями Наталья.

К сожалению, учиться по творческой специальности девушке не довелось. Из-за отсутствия художественной базы ей показалось, что поступить в художественный вуз не получится.

- Вот так примитивно я получила диплом с профилем «социально-трудовая конфликтология», все четыре года прорисовав на полях конспектов, - рассказывает девушка.

Именно рисование всегда было для художницы порталом в некое «состояние потока», где нет ни времени, ни места.

- С недавних пор я поняла, что больше всего в жизни мне нравится переносить вещи из ментального мира в материальный, создавать что-то новое, - продолжает Наталья. - Рисование - это способ воплотить в реальность свои идеи, а иллюстрация - очень пластичная ниша для этой цели.

От портретов к иллюстрациям

В инстаграм-аккаунте Натальи @natipusha можно встретить как реалистичные изображения актеров, так и мультяшных персонажей, которые удивляют своей живостью и органичностью.

- Около трех лет назад я увлеклась портретами и как следует набила руку на портретных марафонах и заказах, - объясняет такое разнообразие Наталья. - Спустя время я исчерпала себя, рисуя одни портреты, и мне захотелось поменять «нишу». Так я пришла к иллюстрации. Стиль «реализм» для меня, как для системного человека, был более простым. Что вижу - то рисую. Я поняла, что не вижу в этом развития для себя. Портреты - это красиво, и до сих пор я люблю лица, но они статичны, а мне хочется оживлять героев и рассказывать истории.

Так появился первый бренд-персонаж - пластиковая бутылка для раздельного сбора мусора. Ожившая бутылочка агитирует общественность к переработке мусора и показывает, что забота о природе - это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Ожившая бутылочка агитирует общественность к переработке мусора Фото: из архива героини

Большинство идей, как говорит сама Наталья, приходит в момент размышлений вслух или при обсуждении чего-либо. Но вдохновение дарят и любимые фантастические миры, поэтому в череде рисунков можно увидеть, например, Северуса Снейпа из «Гарри Поттера» или Джона Сноу из «Игры престолов».

Также художница участвует в различных творческих марафонах. Это помогает ей рисовать больше, а значит, развивать свой навык и стиль, повышает активность в блоге, привлекает новых людей и обеспечивает взаимную поддержку других творческих людей. К тому же в результате нередко получается серия работ в одной стилистике, которую потом можно оформить в проект и положить в портфолио.

Путь желудя

Любовь к иллюстрациям привела Наталью к детским книгам. Она сама «взялась за перо», чтобы создать свою историю.

- Я очень люблю книги, особенно детские, особенно книги-картинки, - поясняет художница. - У меня двое детей, и я очень пристально отбираю книжки, которые мы читаем. Многие западают мне самой. Наверное, появление детей в большей степени сподвигло меня к идее написания сказки, а последней каплей стало творчество Александры Дикой, которая вдохновляет просто тем, что она есть.

Процесс создания книги идет стремительно. Сказка уже написана, и Наталья поделилась с корреспондентом «Комсомолки» сюжетом:

- Сказка повествует о желуде, который по воле судьбы оторвался от своего дерева и сородичей и оказался в мире, полном вариантов и выбора, все как в жизни, - описывает художница. - И желудь задается логичным вопросом: в чем его путь? Что он должен сделать? Пока он висел на дубе, никто не успел ему об этом поведать. По сюжету он встречает нескольких героев, которые наталкивают его на разные мысли в этом поиске. Детали раскрывать не буду, но скажу, что в конце он находит, наконец, свой путь.

В подростковом возрасте женщина вдохновлялась мирами Толкина и аниме Фото: архив героини

По задумке автора, история должна быть проста для детского восприятия и сложна для восприятия взрослого.

- Процесс работы над сказкой немного притормозился, когда я поняла, что мне не хватает конкретных знаний про иллюстрирование книжки, - добавляет Наталья. - Как грамотно расположить иллюстрацию на развороте, как скомпоновать сами развороты, чтобы это не надоедало, какая должна быть обложка, чтобы цепляла с первой минуты. Я никогда этого не делала, а хочется сделать хорошо. Поэтому сейчас я занята тем, что заполняю всякие технические пробелы в навыках.

Удивительное время

Многие убеждены, что невозможно заработать на творчестве, но Наталья уверена - все это стереотипы.

- Мы живем в удивительное время, когда деньги можно заработать абсолютно на всем. Я убеждена, что в любой сфере это работает примерно одинаково. Нужен системный подход к делу, и нужно много трудиться, - уверенно заявляет художница. - Просто так ничего не бывает, и все, кто смог добиться успеха, немало вкалывают. Важно не только рисовать, но и продвигать свое творчество. Обновлять портфолио, участвовать везде, знакомиться с людьми, получать опыт. И, конечно, делать свое дело.

В изобразительном искусстве тоже есть разные способы заработка. Так, например, портреты сейчас не слишком востребованы - это слишком узкая и конкурентная «ниша», в которой сложно выделиться.

В 14 папа подарил Наталье планшет, и она стала учиться рисовать в «Фотошопе» Фото: архив героини

А вот сфера иллюстраций гораздо шире, она и более востребована: книги, упаковка, создание персонажей, интерьерный дизайн, обучающая среда. Заказчики иллюстраций зачастую не просто люди, а организации, отсюда большие объемы и больший заработок.

Жизненные приоритеты

Многие родственники Натальи не знают, чем она занимается. Однако раньше ее иногда просили нарисовать «что-то по мелочи».

- Сейчас уже не просят ни о чем, потому что у меня дети и так мало времени. Раньше было дело. Однажды я рисовала кухонный фартук для свекрови, иконки для сайта мужа, - вспоминает художница. - Думаю, для большинства я просто мама в декрете.

Муж Натальи поддерживает ее творчество. Но совмещать семью и искусство все равно достаточно сложно.

- Есть ощущение, будто ты жонглируешь кеглями, но при этом ты так себе жонглер, и тебе то и дело прилетает кеглей по голове, - делится личным опытом Наталья. - Для меня главное - мой ресурс, потом семья, потом уже творчество. Без ресурса ничего не выйдет совсем. Семья после ресурса - мой главный приоритет. Дети быстро вырастут, и хочется успеть «набыться вместе». Но и сейчас без реализации и творчества я не смогу восполнить свой ресурс. Это то, что помогает мне держаться на плаву, а не утопать в домашних делах. Вот такое колесо получается.

Учиться по творческой специальности девушке не довелось Фото: из архива героини

КСТАТИ

Если ребёнок творческий

Наталья убеждена, что родители должны поддерживать творческого ребенка.

- Меня в свое время не поддержали. Не отговаривали, конечно, но именно не поддержали. Поэтому я считаю, что самое главное - помочь ребенку понять, что он хочет. Чем он хочет заниматься, и объяснить ему, что не самом деле нет плохих профессий и рамок вроде: «это непрестижно», «не денежно» и прочее. Когда человек занимается тем, что он любит, он делает это с удовольствием и энтузиазмом. Это путь к успеху, - настаивает художница.

И добавляет:

- Согласитесь, на «нормальной» специальности можно тоже просидеть штаны и остаться нереализованным неучем, бесперспективным, не любящим свою работу и выполняющим ее как придется.