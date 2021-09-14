В Приамурье отремонтировали дорогу после жалоб амурчан в прокуратуру

Прокуратура нашла значительные нарушения Фото: Прокуратура Амурской области

После обращения на личный прием к прокурору Амурской области Александру Бучману жителей Тынды в регионе завершен ремонт участка дороги «Лена», ведущей от Невера до Якутска.

Участок дороги проходит через город. Автомобилисты были вынуждены ездить по ямам и выбоинам, а жители – терпеть пылевую завесу.

О данной проблеме, помимо граждан, не раз сообщали местные паблики и средства массовой информации.

После приема граждан прокурор вместе с мэром города Мариной Михайловой и подрядчиком выехал и осмотрел проблемную дорогу. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как оказалось, организация, осуществляющая содержание дороги, не приняла меры в целях их устранения.

- Установлено, что на момент проверки на дороге имелись повреждения - неровности, выбоины, ямы, грейдирование дороги своевременно не проводилось, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В нарушение требований ГОСТа в зоне работ не были установлены дорожные знаки, знаки приоритета, запрещающие знаки, ограничивающие скорости движения при несоответствии состояния проезжей части, обочин и разделительной полосы.

После проверки дорогу привлеи в порядок Фото: Прокуратура Амурскоц области

На обочине отсутствовали динамические информационные табло, которые необходимы при производстве долгосрочных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту участков дорог с четырьмя полосами и более и искусственных сооружений, не обеспечено движение пешеходов через проезжую часть.

Помимо прочего, организация не установила на проезжей части автодороги парапетные ограждения, применяемые при производстве долгосрочных работ.

По результатам проверки прокурор внес представление руководителю ООО «МК-154».

Кроме того, по постановлению прокуратуры руководитель ООО «МК-154» привлечен к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при реконструкции, дорожных сооружений), ему назначен штраф 20 тыс. рублей.

После принятых мер реагирования нарушения устранены, дорога отремонтирована.