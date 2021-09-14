Артем Соловейчик в Благовещенске рассказал о программе Новых людей по реформированию российского образования

Фото: партия «Новые люди».

Пандемия коронавируса подтвердила неготовность российского образования к дистанционным формам обучения. На встрече со сторонниками партии «Новые люди» Артем Соловейчик рассказал, что у комбинированных форм обучения большое будущее. В мире уже много лет набирает обороты внешкольное образование, система семейных школ и другие механизмы. К сожалению, Россия отстает, хотя в некоторых странах доля подобного обучения составляет почти 25%.

- Сейчас родители другие и у нас, и во всем мире. Им важно, что происходит с ребенком, пока он учится, какова его жизнь. Я хочу, чтобы в школе царила атмосфера радости, счастья, безопасности, куда ребенок бежал бы с удовольствием, - говорит Артем Соловейчик.

Кардинального пересмотра требует система ЕГЭ, считает федеральный эксперт. Необходимо менять суть экзамена, который пришел в Россию в конце 1990-х. Но с тех пор ЕГЭ утратил свою главную идею.

- Я долго работал за рубежом, видел плюсы единого госэкзамена. Это было такое централизованное тестирование, телетестинг. Там была другая идея. Результаты тестирования принадлежат только самому ребенку, - объясняет Артем Соловейчик.

Фото: партия «Новые люди».

Проблема в том, считает ученый, что чиновники от образования превратили ЕГЭ в систему главенствования «правильных» рейтингов и бюрократических отчетов. Именно это искажение сути тестирования стало причиной деления школ и учителей на плохих и хороших. Это абсолютно неправильно, считает представитель Новых людей.

Кадровая проблема в образовании сегодня самая острая. По оценке признанного эксперта, в стране сейчас не хватает 2 миллионов учебных мест.

- Мы сейчас переживаем демографический взрыв. Это комплексная история, которую надо решать. Когда я стал главным редактором издательского дома после ухода моего отца из жизни в 1996 году, педагогов в стране было 1,8 миллиона. Сейчас официально педагогических работников, не только учителей - 1,2 миллиона, на самом деле это означает, что учителей примерно 900 тысяч или миллион. Остальных сократили за счет того, что все берут по 1,5 - 2 ставки, все перегружены. За 20 лет мы тотально изменили картину и привели систему к ее неуправляемости, - считает Соловейчик.

Он уверен, что ЕГЭ нужно сделать добровольным. Школьники должны получить право на несколько попыток сдачи тестов в выпускной год. ЕГЭ должны проводить независимые организации, а результаты должны быть известны только ученикам, родителям и вузам, если выпускник решит получить высшее образование.

Фото: партия «Новые люди».

Школьное образование, по его мнению, превратилось в конвейер. Но зарплата учителям, несмотря на положения знаменитых майских указов президента от 2012 года, так и не выросла. Она давно должна быть не ниже средней по регионам. Но для того чтобы достичь этого уровня, педагогам приходится брать на себя повышенную нагрузку.

Учителей принуждают брать 1,5 - 2 ставки - и только поэтому в отчетах получается средняя цифра по региону, которой и отчитываются чиновники. Такой уровень нагрузки приводит к профессиональному выгоранию учителей.

- В стране на сегодняшний день всего 5% учителей работают на 1 ставку, 65% - на 1,5 ставки и 30% - на 2 ставки. По закону у учителя должна быть сокращенная рабочая неделя - 36 часов. В реальности учителя работают и 50, и 70 часов в неделю, - сказал в Благовещенске Артем Соловейчик.

Новые люди в своей предвыборной программе предлагают установить всем учителям страны единый федеральный оклад в размере 75 тысяч рублей за одну педагогическую ставку. Принуждение к сверхурочной работе должно быть запрещено. Рособрнадзор должен быть упразднен.

Современная школа, по мнению Соловейчика, должна стать местом, где приоритетом будет стремление помочь каждому выпускнику школы выбрать самостоятельный путь развития. Школьники и учителя должны быть свободными людьми в профессиональном плане.

Фото: партия «Новые люди».

Эксперт Новых людей заявил, что будущее за так называемым «бесшовным образованием». Такая система предполагает новую педагогическую веру и открытую школу. Уровень технологий сегодня позволяет это сделать. Артем Соловейчик и Новые люди считают, что родители и учителя должны вместе определять формы обучения, которые дадут максимальный эффект для детей.

- Позиция партии «Новые люди» в вопросах образования полностью совпадает с моей в этом контексте. Есть ряд инициатив, которые в современной школе готовы внедрять немногие. В основном же новые методы образования никто не допускает. Это нужно менять, и мы к этому готовы, - подвел итог встречи Артем Соловейчик.