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Здоровье15 сентября 2021 3:57

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 сентября 2021: сделать прививку можно и в выходные

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 15 сентября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Вакцинироваться можно и в мобильном пункте Фото: минздрав Амурской области

Вакцинироваться можно и в мобильном пункте Фото: минздрав Амурской области

Во взрослых поликлиниках Благовещенска сделать прививку против новой коронавирусной инфекции теперь можно и по субботам.

В субботу с 08:00 до 13:00 процедурные кабинеты будут открыты для всех желающих - независимо от места прописки. Прививать будут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Чтобы пройти вакцинацию, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Кроме того, сделать прививку по-прежнему можно в будни - в поликлинике по месту жительства либо в мобильном пункте. Такой пункт на этой неделе работает у ротонды: автомобиль дежурит на набережной реки Амур в районе улицы Калинина, 1, с 14:00 до 19:00.

В мобильном пункте также потребуется предъявить полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Тем временем, за прошедшие сутки в Амурской области коронавирус подтвердили у 117 амурчан. У 70 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (60%), у 47 – в виде пневмонии (40%), - сообщает областной Роспотребнадзор.

Темп прироста за последние сутки – 0,3 %.

С нарастающим итогом зарегистрировано 33 593 случаев, показатель заболеваемости составляет 4296,63 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 242 955 человек, в том числе за последние сутки – 2 884.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки скончались четыре человека. За весь период не выдержали болезнь 421 амурчанин.

Выздоровели еще 81 пациент, за весь период из больниц выписаны 27 430 человек.

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