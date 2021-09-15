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Общество15 сентября 2021 9:33

В Благовещенске восемь автобусов сменили маршруты

На очередной улице начался ремонт
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В амурской столице с 13 сентября перекрыли улицу Амурскую Фото: архив

В амурской столице с 13 сентября перекрыли улицу Амурскую Фото: архив

В амурской столице с 13 сентября перекрыли улицу Амурскую - стартовал ремонт этой дороги между Театральной и Чайковского. Из-за этого сразу восемь автобусных маршрутов были изменены.

Новая схема движения автобусов № К, 24, 25, 36, 44: ул. Амурская - ул. Чайковского - ул. Горького - ул. Театральная - ул. Амурская - далее по утвержденному маршруту.

Новая схема движения автобусов № 2, 2А: ул. Амурская - ул. Театральная - ул. Зейская - ул. Чайковского - далее по утвержденному маршруту.

Новая схема движения автобусов № 36О: ул. Амурская - ул. Чайковского - ул. Горького - ул. Театральная - далее по утвержденному маршруту.

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