Московский школьник учится на биолога-охотоведа в Приамурье

С детства парень хотел заниматься с животными, найти что-то связанное с биологией Фото: https://www.instagram.com/dalgau_official/

«Биолог-охотовед со знанием французского, английского и итальянского языков». Возможно, через несколько лет так будет начинаться резюме Григория Рыжкина, студента Дальневосточного ГАУ. Он приехал из Москвы, чтобы получить в Амурской области именно эту специальность, потому что уверен – биологов-охотоведов и Дальний Восток ждёт большое будущее.

Григорий поступил на факультет ветеринарной медицины и зоотехнии. Первый вопрос, который возникает, когда окружающие узнают, откуда приехал парень, это: «Как он здесь оказался?».

– В Благовещенске я оказался впервые. До этого не доводилось бывать в этом городе, поэтому для меня тут все было в новинку. До этого о Благовещенске знал только по урокам географии и на картах видел. Потом, когда выбирал, куда поступать после школы, я увидел, что здесь есть такой университет, и решил подать документы, - рассказал парень.

Экс-москвич признается: на переезд решился довольно легко. Он много раз путешествовал с семьей, поэтому находится далеко привык.

–Да и жить в одиночестве пора научиться. Не все же зависеть от родителей, - считает студент. - Надо получить новый опыт, что-то для себя открыть. Когда ты начинаешь жить один, ты раньше взрослеешь. У вас тут очень хорошо на самом деле, так зелено, по сравнению с каменными джунглями.

Родители Гришу даже не отговаривали от дальней поездки. Правда, перед отъездом мама все же заволновалась.

– Дитятка родной уезжает, ну как это возможно! Говорила: «Если что, можешь вернуться», - вспоминает юноша.

Перед поездкой Григорий обязательно посмотрел, что это за город такой – Благовещенск. Особенно выпускника удивило строение областной столицы – квадратами.

– Это меня поразило, было необычно для меня. Еще больше меня поразило, что до Китая рукой подать. Удивительно! Особенно когда ты живешь, так сказать, в более замкнутых условиях, вокруг высокие дома, они возвышаются над тобой и это даже давит немного. А здесь стоишь – такая свобода! – признается Григорий Рыжкин.

С детства парень хотел заниматься с животными, найти что-то связанное с биологией. Его тянуло к этому. Но сам он говорит, что не смог бы пойти на какого-нибудь ветеринарного врача – есть некоторые проблемы с химией. Поэтому выбрал биолога-охотоведа, хоть и профессия специфическая.

- Это уникальное направление, особенно в таком развивающемся регионе, как Дальний Восток. Это сейчас перспективный район, который в будущем может оказаться важной точкой. Как и профессия биолога-охотоведа. Помимо всего, это просто интересно! Изучать животных: как они живут, чем питаются, где обитают. Название направления даже звучит интересно – не просто биолог. Ну, кто такой просто биолог – учитель биологии, микробиолог? А биолог-охотовед – совсем другое дело. Сколько историй потом будет, когда с какой-нибудь практики приедешь, ну просто не нарадоваться! Все это в совокупности и подтолкнуло к решению, что надо идти сюда, - считает Гриша.

Вот так считает парень, хотя местные говорят, что регион не такой уж и привлекательный – не раз специалисты замечали отток населения. Есть даже мнение, что отсюда все бегут.

– Да, есть такой стереотип, что все бегут в Москву, Санкт-Петербург, Казань – в крупные населенные точки. Но, по-моему, сейчас там труднее жить, потому что очень большой приток населения. Там очень большая давка, жизнь очень быстро течет, и там не все выдерживают. Да и не развивать же только Москву и Питер, или Казань да Новгород. Развивают все города по возможности. Вот я вижу, что у вас улицу Горького перестраивают. Постепенно развивают все города, просто страна большая, так сказать, большая «площадь покрытия».

Молодой человек уверен, что постепенно и Благовещенск станет важной и крупной точкой, просто надо дать время:

- Почему я в этом так уверен? Потому что сам ваш район перспективный. Находится на Дальнем Востоке. Это постоянные связи с Кореей, Китаем, Японией – азиатскими странами, которые имеют большой потенциал. А вы – ближайший к ним город. Да, отток населения сейчас большой, потому что все стремятся в большие города. Но, на самом деле, здесь тоже можно жить, и даже дешевле, чем в Москве.

У Григория пока не было возможности изучить город подробнее. Поэтому он пока не может сказать, чего ему здесь не хватает.

- Еда есть, все есть… У вас даже есть вещи, которых нет в Москве. Например, множество китайских ресторанов. Китайская кухня, всякие специи, уникальные блюда – такого в Москве нет. Или есть, но качество хуже, поэтому популярностью не пользуется там, - рассказывает парень. - Наверное, единственное, чего мне не хватает здесь, это маминой кухни. Маминых блюд, которые она готовит. А так, все, что нужно для жизни, у вас есть.

Молодой человек уже успел пройтись по некоторым улицам. Посетил набережную, краеведческий музей - там, кстати, выставлена работа его отца, который выполнял реконструкцию лица по черепу жителя Албазинского острога. Отец парня – Александр Николаевич Рыжкин – доцент кафедры академического рисунка Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Его друг участвовал в раскопках, которые проводились здесь. Григорий признается, что ему было приятно увидеть этот экспонат.

– Я посетил ярмарку «Студенческий Арбат» 9 сентября. Было довольно интересно. Я записался в спортивный кружок по стрельбе. И еще в танцевальную группу – нас очень активно туда зазывали. Не знаю, как сложится с танцами, но на стрельбу я, скорей всего, продолжу ходить, так как мне это интересно, - говорит о планах москвич. - Я бы поучаствовал в чем-то еще, но боюсь, что на первом курсе для меня это будет рановато. Потому что есть предметы, которые мне надо буквально заново вспоминать. Я учился в гуманитарном классе, наша школа была с углубленным изучением иностранных языков. Основной язык был французский, дополнительный – английский. И еще нам преподавали итальянский, но часов было меньше. Получается, что в 10-11 классе у нас не было ни биологии, ни химии, ни физики. Мне все эти предметы надо сейчас заново вспоминать. Думаю, сейчас будет большая загруженность по учебе.

Плюс к этому, парень планирует искать подработку. Потому что деньги, которые дали с собой родители, рано или поздно закончатся.

- Для начала можно в какой-нибудь магазин за кассу. Конечно, там платят немного, но это лучше, чем ничего. Любая копейка будет не лишней, особенно когда живешь в общежитии, а никого из родных в городе нет. В будущем можно будет поискать подработку, основываясь на моих знаниях иностранных языков. Но это уже когда хорошо познакомлюсь с городом, - заключает Григорий.