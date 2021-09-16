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Здоровье16 сентября 2021 3:57

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 сентября 2021: три человека скончались за сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 16 сентября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Специалисты просят не забывать о мерах профилактики

Специалисты просят не забывать о мерах профилактики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 114 амурчан. У 76 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67%), у 38 – в виде пневмонии (33%).

Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. С нарастающим итогом зарегистрировано 33 707 случаев, показатель заболеваемости составляет 4311,21 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 245 934 человек, в том числе за последние сутки – 2 979.

За сутки скончались три человека, за весь период зарегистрировано 424 летальных исхода.

Из больниц выписаны 86 амурчан. За все время пандемии выздоровели 27 516 человек.

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