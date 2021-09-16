По музеям да по выставкам: какие мероприятия, кроме спектаклей «Амурской осени», стоит посетить в выходные

Чего только не найдешь на «купеческой» выставке в Доме И. А. Котельникова! Фото: Дом И. А. Котельникова

Билеты на спектакли «Амурской осени» уже раскупили. Если вы не успели их приобрести, может оказаться, что и заняться-то в выходные вам будет нечем. Но это, конечно, не так. И без фестивалей в Благовещенске есть немало интересного.

Романтика XIX века

Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова» в пятницу, в 18.00, приглашает на экскурсию для… влюбленных! Романтическая экскурсия (18+) рассчитана на двоих человек и прекрасно создана для того, чтобы погрузиться в особую атмосферу XIX века, когда все мужчины были джентльменами, а женщины - прекрасными дамами.

Но не только так можно проникнуться романтикой позапрошлого столетия. Посетить музейно-выставочный центр допустимо и в рамках иных экскурсий - например, «Свет из сердца» (6+) и «Из истории купеческого быта конца XIX - начала XX вв.» (6+). Обе они посвящены различным аспектам жизни Приамурья два века тому назад.

Если у вас остались вопросы или появилось желание записаться, обращайтесь по телефонам: 49-44-10, 77-34-14.

Загадки Благовещенска

Интересные мероприятия организует и музейно-выставочный комплекс «Дом И. А. Саяпина». В субботу, 18 сентября, дети могут присоединиться к театрализованной интерактивной акции «Веселые посиделки» (6+). Они пройдут в 14.00 и помогут ребятам напрочь забыть о школьных буднях и хорошенько расслабиться.

А в 15.00 того же дня детей и взрослых зовут на викторину «Этот загадочный дом» (6+). Благодаря ей можно не только проверить эрудицию, но и узнать немало нового о самом Доме И. А. Саяпина - благовещенском шедевре деревянного зодчества.

В воскресенье, 19 сентября, в музее тоже не будет скучно. В 12.00 здесь состоится тематическая экскурсия по передвижной выставке «Из истории земли Амурской» (12+), а в 15.00 - интерактивное мероприятие «Капустница» (6+).

Записывайтесь и уточняйте подробности по номеру 52-43-48.

Искусство на Амуре

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова можно в самом прямом смысле слова прикоснуться к искусству - взять в руки кисть и попробовать самостоятельно создать пейзаж «Осенние горы» (12+). Такой мастер-класс состоится здесь 18 сентября в 11.00, а проведет его член Хабаровской краевой общественной организации «Творческий союз художников России» Евгений Савченко.

Также в музее проведут экскурсию по выставке «Живопись Александра Тихомирова» (12+). В экспозиции представлены 10 работ из частной коллекции семьи Александра Евгеньевича, в их числе - его знаменитая оконопись. Посетители выставки увидят и лики святых, и живописные картины, на которых изображены знаковые для автора места: от села Сростки в Алтайском крае до острова Патмос в Швейцарии. Экскурсия запланирована на 19 сентября в 11.00.

В программе возможны изменения, поэтому, прежде чем планировать выходные, рекомендуем уточнить подробности по номерам: 49-00-09 или 77-53-83.

Прошлое области

Что касается Выставочного зала, то главным мероприятием в нем станет показ пилотного проекта «Возвращение Амура. О чем молчит река» (6+). Это своего рода трейлер документального фильма, который снимает в Приамурье команда из Москвы. Его сюжет будет вертеться вокруг освоения в 1855 году Дальнего Востока, в том числе - вокруг исследований известного географа Ричарда Карловича Маака.

Посетители Выставочного зала не просто увидят пилотный проект. Они смогут поучаствовать в творческой встрече с автором сценария и директором фильма Алексеем Ворониным. Мероприятие пройдет 18 сентября в 16.00 в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень».

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Чем занять ребенка в субботу и воскресенье?

Дошкольникам и учащимся младших классов в выходные тоже хочется развлечений - например, сходить на кукольный спектакль или на необычный мастер-класс. В Благовещенске таких предостаточно.

На занятиях в библиотеке можно нарисовать и котенка, и много кого еще Фото: instagram.com (amurdetibibl)

Погрузиться в сказку

Амурский областной театр кукол приглашает ребят и их родителей на спектакль «Девочка Снегурушка» (0+), который покажут 18 и 19 сентября в музее «Дом И. А. Котельникова».

«Девочка Снегурушка» - это фольклорно-музыкальное представление с песнями, колядками и загадками по мотивам русской народной сказки, записанной Владимиром Далем. По сюжету бабушка и дедушка лепят себе из снега внучку, Снегурушку. Они никак не нарадуются на свою внученьку, но случается несчастье: девочка идет за ягодами и теряется в лесу. На помощь ей приходит верный пес, который и выведет Снегурушку к родне.

Эта простая и понятная сказка про добро и любовь близких отлично подойдет для первого в жизни посещения театра. Малышам легко будет понять сюжет и проникнуться им.

Напомним, увидеть «Девочку Снегурушку» можно будет 18 и 19 сентября в 11.00. Билеты можно приобрести онлайн на сайте amurkukly.ru или в музее «Дом И. А. Котельникова» непосредственно перед постановкой и только за наличные.

Рукодельные чудеса

Сразу несколько мастер-классов для ребят от 6 лет организуют в воскресенье, 19 сентября, в Амурской областной детской библиотеке. Выбрать можно одно занятие или сразу несколько - в зависимости от интересов ребенка.

Если ваши дети мечтают стать художниками, то им подойдет мастер-класс по правополушарному рисованию «Яркие краски» (6+). На занятии, которое стартует в 10.00, детей научат создавать яркие композиции при помощи очень простых техник - кое-какие детали можно будет нарисовать даже не кистью, а пальцами. При этом займет урок всего лишь час, его цена составит 500 рублей.

А может, ваш ребенок тянется к точным наукам? Тогда ему стоит посетить мастер-класс «Химическое волшебство» (6+), который начнется в 11.00. Там ребята будут смешивать реагенты и даже научатся охлаждать кипяток всего за 30 секунд. Продлится необычное занятие один час, его цена составит 450 рублей.

Наконец, девочек-рукодельниц привлечет мастер-класс по изготовлению народной лоскутной куклы «Кувадка для Ладки» (6+). В прошлом такие куклы служили для детей и первым оберегом, и первой игрушкой, а в наше время подарят возможность проявить свои творческие способности. Посетить занятие от народного мастера Амурской области Оксаны Головачевой можно в 12.00 всего за 300 рублей.

Записаться на любой из перечисленных мастер-классов можно по телефону 8-914-563-36-69, в том числе по WhatsApp.