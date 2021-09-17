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Здоровье17 сентября 2021 4:04

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 сентября 2021: в регионе снова умирают люди

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 17 сентября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Пока количество выздоровевших не превышает количество заболевших

Пока количество выздоровевших не превышает количество заболевших

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки коронавирусом заболели 116 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,3 %.

У 85 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73%), у 31 – в виде пневмонии (27%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 33 823 случаев, показатель заболеваемости составляет 4326,04 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 248 770 человек, в том числе за последние сутки – 2 836.

За 24 часа от болезни скончались два человека. Общее количество летальных исходов достигло 426.

Из больниц выписаны 89 человек. За весь период выздоровели 27 605 амурчан.

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