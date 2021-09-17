Кто виноват и что делать: как решить конфликт с педагогом?

Педагоги порой берут по две-три ставки. Как тут сохранить стабильную психику? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый родитель школьника хотя бы раз слышал от своего ребенка о «неадекватном» учителе, который занижает оценки, оскорбляет и вообще всячески обижает несчастных учеников. Но как проверить, что на самом деле происходит за стенами школы? И куда бежать, если у школьника и педагога действительно возник конфликт?

«Невзлюбила сразу»

Почти каждый житель Благовещенска смог бы вспомнить хотя бы одну историю о «плохом» учителе. Кто-то, повзрослев, понимает, что в силу возраста неправильно понимал действия педагога. Другие же даже спустя годы уверены: учитель поступал непедагогично, и нет ему оправдания.

- До сих пор вспоминаю своего учителя биологии. Марина Владимировна меня невзлюбила сразу, не знаю почему. Это сложная ситуация, ведь, когда сталкиваешься с таким, ты просто теряешься, - вспоминает благовещенка Светлана, которая закончила школу пять лет назад. - Все сомневаются в твоих словах, ты сам сомневаешься, думаешь, а вдруг я себе просто надумала?

Некоторые действия учителя, говорит Светлана, до сих пор ярко всплывают в памяти.

- Помню, когда выставляли оценки за четверть, она при всех одноклассниках сказала, что моя пятерка незаслуженная, и ее для меня попросили. Я была в шоке, - признается девушка. - Одноклассники на меня обозлились. Я в слезах убежала оттуда, пошла к классному руководителю, но классная мне клялась, что никого ни о чем не просила. Я до сих пор не знаю, что на самом деле произошло.

Постепенно конфликт достиг своего апогея.

- Она стала относиться ко мне более строго и предвзято. Аргументировала тем, что я отличница и должна больше знать, - пожимает Светлана плечами. - И вот меня отправили на региональную научную конференцию, где я заняла призовое место. Из-за конференции были заняты все выходные, уроки я не успела сделать. Другие учителя вошли в положение и разрешили сдать задания потом, но по биологии мне поставили «два».

Прекратить столь явный конфликт удалось только с привлечением родителей и директора школы.

Нередко бывшие ученики вспоминают негативно об учителях физкультуры. Обычно конфликты на почве этого предмета происходят у девочек. Так, благовещенка Анна рассказала о непозволительном поведении физрука.

- Наш учитель физкультуры открыто флиртовал с девочками, комментировал их тела. Когда мне было 13, он подошел, посмотрел на мою грудь и сказал: «А ты выросла», затем поправил мне лямку от лифчика, которая выглядывала из-под майки. Это было отвратительно, - качает головой девушка. - Никаких других действий с его стороны больше не было, но мерзко, что он позволял себе даже просто намеки.

«Стороны перегибают палку»

К кому же может обратиться ребенок, если столкнулся с неприемлемым поведением учителя? Первый человек, который может оказать помощь на месте, - классный руководитель.

- Если ребенок приходит ко мне, конечно, я сообщаю родителям, - разъясняет Дарья Иванова (имя изменено по просьбе респондента. - Ред.), классный руководитель одной из школ в Благовещенске. - После этого начинаю работать с этим предметником, потому что иногда дети воспринимают все не так, как взрослые. Я выясняю у одноклассников, у самого педагога, как все было на самом деле. Если вопрос не решается, то обращаюсь к администрации школы.

Когда конфликт не удается решить обычными разговорами, к проблеме подключается школьный психолог. Но обычно, говорит Дарья, все урегулируется без администрации и без психолога.

Причин конфликта между ребенком и педагогом может быть много. Самая частая - новый человек, как с одной, так и с другой стороны.

- Мы все разные люди, иногда случается недопонимание. Например, приходит в класс новенький ребенок. Раньше с ним работали другие учителя, к стилю преподавания которых он привык. Он может не принять педагога и не найти поддержки в классе - отсюда и проблема, - приводит пример Дарья Иванова. - Может быть обратная ситуация: приходит в класс новый учитель, который строже и требовательнее предыдущего. Детей это не устраивает, и они начинают считать требовательность предвзятостью.

Чаще всего такие конфликты растворяются сами собой уже к концу года. Но бывает, что проблема гораздо глубже. Случается, что у школьника появляются трудности с предметом, плохие оценки, и, чтобы оправдаться перед строгими родителями, он наговаривает на учителя. Тут может и не быть конфликта как такового, но родители будут думать иначе.

Временами и учителя перегибают палку.

- Иногда педагог в силу своей усталости, в силу эмоционального напряжения, возраста позволяет себе лишнее, - объясняет Дарья. - А еще есть дети, которые могут действительно довести учителя, и в таком состоянии есть риск сделать что-то, о чем будешь потом долго жалеть. Я понимаю, что многие скажут: не можешь держать себя в руках - не надо работать в школе. Но дело в том, что в школах крайняя нехватка учителей, педагоги тянут на себе огромную нагрузку, порой берут по две-три ставки. Как тут сохранить стабильную психику?

Дарья Иванова рекомендует родителям не закатывать скандал, а сначала выяснить, что же произошло на самом деле. Скорее всего, проблему можно решить на уровне классного руководителя и учителя-предметника. В крайнем случае - с участием администрации школы.

СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Как понять, что у ребенка проблема с учителем?

Татьяна Морозова, клинический психолог:

- Самое первое, что следует делать родителям - разговаривать со своими детьми. Слушать, как они говорят о том или ином педагоге, не избегают ли разговоров о каком-либо предмете. Если стараются не говорить, условно, о математике, стоит задуматься - почему?

Нужно, конечно, следить за оценками, но не для того, чтобы ругать сына или дочь за недостаточно хорошие баллы, а чтобы видеть общую картину. Если вы заметили, что по какому-то предмету резко ухудшились оценки, это повод поговорить и с ребенком, и с предметником.

Тревожными звоночками будут также нежелание идти в школу, истерики и слезы при выполнении домашнего задания по отдельному предмету, нежелание ходить на один определенный урок или в определенный день недели.

И конечно, в случае конфликта с педагогом родитель должен быть всегда на стороне своего чада, чтобы он не боялся в дальнейшем поделиться тревогами. Психика ребенка еще не окрепла, ему необходимо знать, что есть надежная защита в виде мамы и папы. При этом необязательно усугублять конфликт скандалом, это может привести к тому, что отношения с педагогом станут еще хуже. Оставайтесь спокойными, но дайте понять своим детям, что вы их любите и во всем разберетесь.

ЗВОНОК В МИНОБРНАУКИ

Ряд вопросов мы задали специалистам министерства образования и науки Амурской области.

- К кому обращаться, если учитель ведет себя некорректно?

- В случае непедагогичного, некорректного поведения учителя по отношению к ученикам родителям рекомендуется обратиться к директору школы с просьбой проведения в отношении конкретного педагога служебного расследования.

- К кому обращаться, если учитель занижает оценки?

- Если учитель, по мнению родителей, занижает ученику оценки, в этом случае также следует обратиться к руководителю учреждения для создания независимой комиссии, которая сможет подтвердить или опровергнуть субъективизм преподавателя.

- В каких случаях учителя могут отстранить от работы?

- Деятельность учителей, так же как и любых других работников, регламентируется Трудовым кодексом РФ. Об особенностях отстранения от работы педагогических работников сообщается в главе 52 ТК РФ (статья 331.1.). К слову, в минувшем учебном году нарушений амурских педагогов в рамках Трудового кодекса отмечено не было.

- Можно ли родителям присутствовать на уроках?

- Посещение школьных занятий родителями возможно по согласованию с руководителем школы. При этом родители должны соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования локальных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся. На требование родителя посетить уроки немедленно администрация имеет право ответить отказом в связи с тем, что в школе идет образовательный процесс, помешав которому можно нарушить право ребенка на получение образования.

КСТАТИ

С 15 сентября начнет работу горячая линия регионального минобрнауки. Жители смогут уточнить информацию, касающуюся нарушений прав детей в школах и детских садах и противоправных действий в отношении несовершеннолетних.

Звонки будут принимать с 15:00 по 17:00. Контакты горячей линии:

8 (4162) 221-671 (Наталья Павловна Третьякова);

8 (4162) 226-503 (Лариса Сергеевна Шишкина);

8 (4162) 496-400 (Ольга Николаевна Шабельская).