В Амурской области ожидаются заморозки

В период заморозков возрастает угроза повреждения сельскохозяйственных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации Амурского гидрометцентра, в выходные дни, 18 и 19 сентября местами по центральным и южным районам Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 °С.

В Благовещенске 18 сентября ночью переменная облачность, днем малооблачно – без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +4+6 °С, днем +14+16 °С.

В период заморозков возрастает угроза повреждения сельскохозяйственных культур, частичной или полной гибели урожая. Рекомендуется принять меры по снижению последствий похолодания.