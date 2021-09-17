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Общество17 сентября 2021 7:11

В Амурской области ожидаются заморозки

Температура снизится в выхолные
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В период заморозков возрастает угроза повреждения сельскохозяйственных культур

В период заморозков возрастает угроза повреждения сельскохозяйственных культур

Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации Амурского гидрометцентра, в выходные дни, 18 и 19 сентября местами по центральным и южным районам Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 °С.

В Благовещенске 18 сентября ночью переменная облачность, днем малооблачно – без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +4+6 °С, днем +14+16 °С.

В период заморозков возрастает угроза повреждения сельскохозяйственных культур, частичной или полной гибели урожая. Рекомендуется принять меры по снижению последствий похолодания.

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