Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 сентября 2021: больше ста случаев регистрируют за сутки

Общее количество заболевших превышает 34 тысячи человек Фото: минздрав Амурской области

За минувшие 24 часа диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердился у 119 амурчан. Такие данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

По информации специалистов, у 101 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (85%), у 18 – в виде пневмонии (15%). Темп прироста за последние сутки не изменился и составляет 0,3 %.

С нарастающим итогом зарегистрировано 34 181 случаев, показатель заболеваемости в области – 4 371,83 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 256 938 человек, в том числе за последние сутки – 2 144.

Официальный сайт стопкоронавирус.рф сообщает об одной новой смерти от COVID-19. Общее количество летальных исходов достигло 429 случаев.

Выздоровели за сутки 89 человек. Общее количество выписанных из больниц пациентов на сегодняшний день составляет 27 886 человек.

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.