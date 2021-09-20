Как благовещенец гадалку послушал и стал «брови делать»

Занятия проходили довольно спокойно, и особого внимания мужчина к себе не привлекал Фото: архив героя

Недавно открываю страницу в интернете и вижу: мужчина из Благовещенска брови делает. Ого, вот это новость! Чего это его потянуло в бьюти-сферу? Так и пришла идея взять у этого парня интервью.

От программирования - до бровей

Если зайти в профиль к Антону Фетисову, то можно увидеть, что список его занятий весьма разнообразен: он и сайты создает, и рисует, а теперь еще и бровями занимается. Сам благовещенец признает: последние два пункта очень похожи между собой. К тому же парень рисовал временные татуировки на теле, так что брови откровенно сложным делом для него не стали.

- Почему брови: на самом деле, здесь забавная история, - рассказывает «Комсомолке» Антон Фетисов. - Жена моя сходила к астрологу и все тянула меня туда года два. Я подумал: «Ну ладно, бог с тобой, схожу». И вот сходил, обрисовал всю ситуацию. А астролог меня направила: ты до этого рисовал, продолжай рисовать. Я думаю: «Не то это пальто, спросу-то до этого не было». И она предложила вот такие «бровные» курсы, а я решил: «Почему бы и не попробовать?».

Основная деятельность Антона - все же программирование и маркетинг. Когда он только начал рисовать, то продвигал свои работы в инстаграме. Потом отучился в вузе на программиста, но рисование не бросил. Сейчас он продолжает заниматься разработкой и продвижением сайтов с командой, и это - основная статья его доходов. Остальное, по словам Антона, - так, баловство.

- На самом деле брови и рисование находятся очень близко. И это весело, почему бы не попробовать и татуировки порисовать, и брови. Я и пробую, рисую. Мне нравится заниматься этим, - говорит наш герой.

Пока благовещенец планирует развиваться во всех сферах, но упор все же делает на программирование. В дальнейшем он хочет обучать людей контент-менеджменту, передавать им свои знания и опыт.

Предвзятое отношение остается

Как ни странно, но и курсы Антону посоветовала все та же астролог. Учился наш герой очно и платно - как ему сказали, у лучшего мастера в городе. Занятия проходили довольно спокойно, и особого внимания мужчина к себе не привлекал.

- Коллеги, которые со мной учились, особо не удивлялись тому, что я дяденька. Возможно, они не сильно показывали это. Удивлялись, в основном, модели, которые к ним приходили. Я со своими работал, а остальные смотрели на это в духе «ого, ничего себе!». Но в целом все прошло довольно-таки нейтрально, - говорит Антон Фетисов.

Важно отметить, что модели совершенно не боялись садиться к Антону «под пинцет». В основном, девушки были «своими» - знакомыми новоиспеченного мастера, но и незнакомые тоже были.

- Но они меня не боялись: я дядька вроде адекватный, и доверие немножко внушал, - шутит герой. - И я понимал, что это новая для меня сфера, и шансы «накосячить» есть, поэтому аккуратненько работал, особенно в первые разы.

Всего мужчина принял пятерых моделей. И с каждой он четко продумывал каждый свой шаг, подзывал наставников и уточнял некоторые моменты - чтобы не допустить ошибки и не испортить девушкам брови и, соответственно, внешний вид.

- У каждой модели после процедуры я просил аудиоотзыв о моей работе. В целом все были довольны - и в плане бровей, и в плане того, как быстро и комфортно прошло время. Мне понравилось, как я отработал первый раз, - сделал выводы бровист.

Однако Антон отмечает: некое предвзятое отношение к тому, что брови делает мужчина, все еще остается. Ему кажется, что именно по этой причине пока непросто найти клиентов.

Личный бровист

Жена Антона, узнав о его намерении отучиться «на брови», очень удивилась. Можно сказать, что женщина была в шоке. Некоторое время она «переваривала» полученную информацию, но потом подумала и поняла, что это действительно неплохо - теперь в семье появится личный бровист.

- В итоге да, теперь я делаю ей брови. И она довольна, - делится Антон Фетисов. - Вообще я сейчас многим девушкам и женщинам из своей семьи начал оформлять брови.

Но в целом с клиентами пока проблема. За все время (а запись Антон ведет с августа), их было около восьми человек.

- Все отнеслись к процедуре нормально и мне ничего плохого не сказали. Просто мне кажется, что рынок бровей немножко переполнен предложениями, плюс предвзятое отношение, что к девушке ходить немного безопаснее во всех смыслах, потому что девушка точно понимает, что нужно девушке, а парень этого может не понять, - размышляет Антон.

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- Ходят ли к вам на процедуру благовещенские мужчины?

- В общих чертах нам рассказывали про оформление бровей мужчинам, но не слишком в это углублялись. Ясное дело, такого клиента найти, особенно у нас в городе, крайне проблематично. Соответственно, таких у меня нет.

- А сами себе брови оформляете?

- Я думал об этом, и временами очень даже хочу, но я боюсь, что как только я начну их себе нормально дергать, чтобы придать какую-то форму, я тут же превращусь совсем в сладкого дяденьку. Поэтому я не трогаю их лишний раз, чтобы не усугубить ситуацию.

- Как вы относитесь к тому, что мужчины начинают за собой ухаживать, делают маникюр, ходят к косметологу?

- К косметологу, наверное, с возрастом стоит ходить. На маникюр сам я не хожу, но ничего криминального в этом не вижу. Да и в оформлении бровей мужчинам тоже. Я просто сам еще не свыкся с тем, чтобы себе, как девушкам, оформлять брови. Придать полноценную форму, подкрасить их, чтобы они были такие оформленные-оформленные. К этому я пока не могу прийти. Естественно, я их немножечко подравниваю, но не настолько, чтобы это превратилось в полноценное оформление. Я к этим процедурам нормально отношусь, и с возрастом я понял, что надо уже потихоньку использовать различные кремы и тому подобное.

- Зачастую потенциальные ученики задают мастерам вопрос: «Я не умею рисовать, смогу ли я научиться?» На это специалисты отвечают, что то, держали вы в руках кисти или нет, значения не имеет. Так ли это?

- Мне никто не говорил, что умение рисовать как-то сильно выручит и поможет. Но твердость руки все же важна. Мне кажется, именно это основное, а не умение рисовать. Когда я рисовал на людях, нужно было долго держать руку на весу, чтобы она не дрожала. И с бровями схожая ситуация - ты долго держишь руку на весу, когда красишь или выщипываешь их. И очень важно, чтобы она не дрожала. В этом плане у меня, благодаря предыдущему опыту, выигрышная позиция.

- Сложно ли было учиться?

- В целом обучение далось несложно. Сложно было лишь то, что это проходило три дня подряд, примерно по 12 часов кряду. Я немного отвык так работать, и от этого было непросто - плотный график, и жена с ребенком. Обычно я ее выручаю, а тут на три дня практически пропал.

- Пожалели ли вы о пройденном обучении?

Я немного пожалел о том, что выбрал такие дорогие курсы. Можно было обойтись чем-то дешевле. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Пусть будет как будет. Продолжу развиваться в этой сфере, искать клиентуру и оформлять брови. Мне сам процесс очень нравится, и довольные клиентские лица видеть тоже очень приятно.

- Планируете ли обучение на визажиста, к примеру?

- Я пока что не рассматривал обучение на визажиста. Мне казалось, что нужно более-менее набрать какую-то массу людей, которые будут ходить ко мне постоянно, снять кабинет и после этого думать о каком-то расширении базовых услуг. А пока клиентов немного, я принимаю их дома. Не слишком хороший вариант, но это нужно, чтобы совсем не уходить в минус, потому что аренда кабинета недешева.

- Обращаете ли внимание на брови девушек? На какие-то недоработки, неровности?

- Нам на обучении дали очень хороший навык насмотренности. Даже сейчас в глаза очень бросаются брови. Начинаешь обращать внимание, что у кого-то они есть, у кого-то их нет, и хочется что-то с ними сделать, чтобы люди себя нормально чувствовали. Навык насмотренности - это хорошо, потому что одного взгляда хватает, чтобы понять, что с бровями не так и что с ними надо делать.