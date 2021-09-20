Участок улицы в Благовещенске перекроют из-за прорыва

По информации специалистов, на общие сроки сдачи объекта данный порыв не повлияет Фото: читатель

В Благовещенске на перекрестке улиц Горького-Шимановского произошел прорыв. По сообщениям горожан, вода била прямо из-под недавно уложенного асфальта. Вода затопила целый перекресток. Это произошло вчера, 19 сентября.

- Этот ремонт длится с начала апреля. Это не первый порыв, ранее на этом же перекрёстке прорвало трубу с кипятком. При этом рвёт коммуникации уже после замены. Вот такое качество ремонта. Может, уже стоит применять какие-то санкции к таким ремонтным организациям, - рассказали благовещенцы.

В администрации Благовещенска сообщили, что на место аварии выехала группа специалистов в составе представителей МУ «ГУКС», ООО «АКС». Обследование показало, что порыв произошел на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм на улице Шимановского выше улицы Горького.

- Данный участок не вошел в план ремонта текущего года. Для устранения порыва ремонтной бригадой АКС работы ведутся, в том числе на перекрестке Горького – Шимановского, от водоснабжения отключены жилые дома на ул. Горького, 118, ул. Амурская, 133, - пояснили в мэрии.

Кроме того, в администрации отметили, что на данном перекрёстке был уложен только нижний слой асфальта. По информации специалистов, на общие сроки сдачи объекта данный порыв не повлияет.

Тем временем, сегодня, 20 сентября, представители администрации сообщили, что на неделю, до 27 числа, участок улицы будет перекрыт для проезда. Здесь проводятся работы по устранению прорыва.

ОБНОВЛЕНО В 14.37

Работники прокуратуры Благовещенска проводят проверку в связи с коммунальной аварией.

В результате аварии от водоснабжения оказались отключены два жилых дома по улицам Горького, 150 и Шимановского, 46/2. Для граждан организован подвоз воды.

На данном участке дороги ведется реконструкция дорожной сети.

В ходе проверки прокуратура города выясняет причины аварии, соблюдение сроков ее устранения. Также в ходе проверки будет дана оценка своевременности замены поврежденных сетей водоснабжения.

По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.