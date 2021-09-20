В Зейском районе перевернулся бензовоз с дизельным топливом

На участке организовано реверсивное движение Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура Зейского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на дороге сообщением «Зея - Тыгда». Установлено, что сегодня днем, 20 сентября, здесь перевернулся бензовоз с дизельным топливом.

На место происшествия выехали специалисты пожарно-спасательного гарнизона по городу Зея и Зейскому району, ГБУ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова», ФГКУ «10 ПЧ ФПС по Амурской области» села Овсянка, МО МВД России «Зейский».

С целью координации работы, сил и средств на место происшествия выехал прокурор Зейского района Константин Панаско.

В настоящее время водитель транспортного средства доставлен в Зейскую больницу, на участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.