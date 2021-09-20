Пьяная амурчанка упала на пол с четырехмесячной дочкой на руках: ребенок пострадал

Ранее женщина стояла на учете в ПДН Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Бурейский» установили контроль над семьей 26-летней жительницы села Малиновки, предположительно по вине которой была травмирована ее 4-месячная дочь. При содействии полицейских женщина прошла процедуру кодирования от алкоголизма. В ближайшее время семья будет поставлена на учет в ПДН. Для рассмотрения вопроса о лишении гражданки родительских прав в отношении малолетней дочери направлена соответствующая информация в органы опеки и попечительства района.

Женщина попала в поле зрения компетентных органов после происшествия, произошедшего 23 августа текущего года, когда в ходе распития спиртных напитков упала на пол с малолетним ребенком на руках, причинив по неосторожности тяжкий вред здоровью девочки.

В отношении матери и отца за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней составлены административные протоколы. Материалы проверки направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) при Администрации Бурейского района для дальнейшего рассмотрения.

Отделом дознания МО МВД России «Бурейский» по ч.1 ст.118 УК РФ в отношении амурчанки возбуждено уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Совместно со специалистами КДН и ЗП, Новобурейского Комплексного центра социального обслуживания «Надежда» полицейские побывали в доме, где сельчанка проживает с мужем и детьми, и ознакомились с условиями их быта.

Проверяющие отметили порядок в жилых помещениях, наличие спальных мест и принадлежностей, детской сезонной одежды и обуви, а также достаточное количество продуктов питания. В ходе подворового обхода отрицательной информации о семье от соседей не поступило.

По результатам внеочередного заседания межведомственного консилиума семья поставлена на учет в АИС «Семья и дети». Пострадавшая девочка выписана из стационара районной больницы, находится дома и чувствует себя удовлетворительно.

Отметим, ранее женщина состояла на учете в ПДН. В 2015 году по решению Бурейского районного суда была лишена родительских прав в отношении двоих своих детей, которые в настоящее время с ней не проживают.