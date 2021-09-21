Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 сентября 2021: три человека умерли за сутки

Больше 70 человек выписаны из больниц за сутки Фото: архив

В Приамурье коронавирусом заболели еще 117 человек. Общее число зараженных в регионе достигло 34 298 случаев. По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 82 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 35 – в виде пневмонии (30%).

Темп прироста за последние сутки не изменился и составил 0,3 %, показатель заболеваемости – 4 386,80 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 259 122 человек, в том числе за последние сутки – 2 184.

Официальный сайт стопкоронавирус.рф сообщает о трех новых смертях от коронавируса. Общее количество летальных исходов достигло 432.

Выздоровели 76 человек. За весь период заболевание смогли преодолеть 27 962 амурчанина.

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.