Детские проблемы в Приамурье решают специалисты

Ольга Хоценко – опытный психолог, всегда готова прийти на помощь амурским родителям Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

С 2019 года в Амурской области работает специальная служба для помощи родителям, столкнувшимся с проблемами у своих детей. Это служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. В ней работают 23 специалиста - логопеды, психологи, психиатр, юрист и другие. Журналист «Комсомольской правды» побывал в гостях и узнал, с какими трудностями сталкиваются амурские родители.

Поможем всем!

Служба была создана на базе института развития образования. Она работает в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Помогают специалисты амурчанам благодаря гранту - его выиграл сам институт.

Сюда могут обратиться родители детей до 18 лет по целому перечню проблем: адаптация ребенка к школе, воспитание, особенности развития детей с ОВЗ - и даже с вопросами, связанными с усыновлением. Услуга эта абсолютно бесплатная, что не может не радовать мам и пап.

Помощь оказывается в трех формах: очная (когда родитель приходит на прием), дистанционная (через всевозможные средства связи) и выездная - в пределах Амурской области (доступна для некоторых групп граждан).

К примеру, в службе работает Ольга Хоценко - медицинский психолог, психолог-педагог. К ней на прием обращаются родители, у которых возникают вопросы, касающиеся взаимодействия с детьми. Речь может идти как об обучении в школе, так и о проблемах с малышом, который только недавно пошел в детский сад.

- Если это дети дошкольного возраста, то поднимаются вопросы адаптации ребенка к детскому саду. Например, малыш себя некомфортно чувствует без мамы, воспитатели делают замечания, ему не хочется идти в учреждение, - рассказывает специалист. - Начинаются капризы, что приводит к тому, что организм ребенка ослабевает и малыш начинает болеть.

Риск кроется в семье

Школьников можно разделить на три группы: начальное звено (1 - 3 классы), среднее звено (4 - 8) и старшее звено (9 - 11). Проблемы разнятся в зависимости от возраста чада.

- Начальное звено - это вопросы, связанные с адаптацией к школе, когда меняется уклад жизни, режим, требования к ребенку. И, если он не подготовлен или ослаблен, начинается дезадаптация, - поясняет Ольга Александровна.

По мнению психолога, причин дезадаптации может быть несколько: это «бросание из крайности в крайность», когда родители либо слишком сильно заискивают с ребенком, либо начинают резко считать его взрослым. Среди причин возможно также и полное безразличие, когда меры не принимаются вообще, - мол, мы без всяких психологов росли, и нормально все. Повлиять на ребенка могут и развод родителей, и болезни или проблемы родных. Как говорит специалист, фактор риска всегда кроется в семье.

- Эти проблемы могут перейти в среднее звено. А в пятом классе ситуацию усугубляет то, что появляются новые учителя, новые предметы, становится много нагрузки, - подчеркивает Ольга Хоценко.

Отношения и работа

У старшеклассников уже другие проблемы - это выбор профессии и самоидентификация. Самый актуальный вопрос среди подростков сейчас - однополые отношения. Здесь важно не поддаваться панике, не ругаться и кричать, а постараться разобраться в корне ситуации, советует психолог.

Примечательно, что меньше стали обращаться родители с проблемами буллинга детей. Таких обращений, отмечает Ольга Хоценко, всего около 30% из всех.

- Родители стараются сами решить эту неприятность - перевести ребенка в другой класс или школу, например. Здесь также нужно обращать внимание на причину. Возможно, она кроется в самом ребенке, тогда травля может продолжиться. А может, в классе появился некий лидер, и он настраивает всех против этого ребенка, - поясняет психолог.

Но не всегда проблема кроется в ребенке или его сверстниках - возможно, она сидит внутри самих родителей.

- Чаще всего родители говорят о том, что они хотят, чтобы ребенок слушал их и выбрал такую профессию, какую хотят мамы и папы, - вспоминает специалист. - Это в корне неправильно, и мы начинаем об этом говорить.

Здесь важно следующее: ребенок должен прожить свою жизнь сам. Мамы и папы должны помогать ему справляться с проблемами, но не решать их за него. С родителем в таком случае ведется отдельный разговор.

- Приходится работать с родительскими установками, жизненными позициями, укладом воспитания. Мы же берем все от своих родителей и несем это в свою семью. Конечно, мы не осуждаем и не можем изменить воспитание, но стараемся помочь. Для этого есть много техник и методик, - отмечает Ольга Хоценко.

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Чтобы неприятности не нарастали, как снежный ком, важно вовремя их заметить, а порой предусмотреть и не допустить. Как это сделать, советует Ольга Хоценко.

Включаем слух

- В первую очередь, нужно слышать и слушать ребенка, потому что за чередой забот, дел мы не разрешаем себе этого. Это как расслабление: «Ну чего я сюсюкаться с ним буду?». Но на самом деле - надо. К примеру, ленится ребенок. Но бог дал нам чувство лени не просто так. Это как защитная реакция нашего организма. Возможно, ленится ребенок по каким-то своим причинам - устал, нет настроения, заболел. Здесь нужно сесть, поговорить с ним - если он хочет, конечно.

Не забываем о речи

- Из первого вытекает второе. Нужно побольше разговаривать. Где-то я прочитала, что в среднем родитель разговаривает с ребенком восемь минут в день. Но это очень мало! Вспомним пирамиду Маслоу: любовь там находится на второй ступени. Если не соблюдать базовые потребности с первой ступени - еда, вода, сон, кров, то человек умирает. Также и со второй ступенью - человек умрет, просто медленнее. Это доказывают исследования. К примеру, у детей в доме малютки значительно выражены задержки и психического, и физического развития.

Уважайте родителей

- Ребенок видит, какие отношения у его родителей с бабушкой и дедушкой, и берет это за основу. Иногда бывает так, что у мамы с ее родителями не ладится. И ребенок думает: «Я буду делать так же, раз мама так поступает, то и мне можно».

Не забываем о личных границах

- Личные границы соблюдать нужно всем. Ребенок - тоже человек, и у него они тоже есть. Даже у самого маленького. И когда мама нарушает границы ребенка, залезая в его дневник или социальные сети, то нужно спросить: а зачем ей это нужно? Для чего она это сделала? Она не доверяет ребенку и хочет узнать, чем он живет? И это вопрос не к ребенку, а к себе: «А как так получилось, что я не пользуюсь авторитетом? Где я его потеряла? Где я повела себя так, что я потеряла доверие своего ребенка к себе?» Когда мы нарушаем границы ребёнка, это приводит к еще большему недоверию его по отношению к родителям. Ситуация становится хуже. Она не улучшится, если мама начнёт его сильно контролировать, потому что чадо все равно найдет возможность и будет делать что-то назло. Или затаится и из страха будет бояться делать что-то. Но страх - плохой помощник в воспитании. И если он вылезет не сейчас, то потом. Из-за этого ребенок может стать ведомым. Либо страх он оставит в себе, и эта энергия перейдет в агрессию.

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