По вине амурчанки в ДТП погиб девятимесячный ребенок

Сама виновница также получила в аварии травмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свободненской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1992 года рождения, ставшей виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб девятимесячный ребенок.

Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Установлено, что 13 июня текущего года обвиняемая управляла автомобилем, в котором находился ее маленький сын.

Двигаясь по федеральной трассе на территории Свободненского района со скоростью около 100 км/ч, девушка отвлеклась на проезжающий мимо встречный грузовик и не увидела стоящий впереди на перекрестке автомобиль, водитель которого собирался повернуть налево и пропускал встречный транспорт.

Девушка вовремя не среагировала и не приняла мер к снижению скорости, в результате чего наехала на стоящее авто, в котором, помимо водителя, на заднем сидении находились его супруга и ребенок, 2020 года рождения.

В результате ДТП ребенок, находившийся в детском удерживающем устройстве, закрепленном на заднем сидении, получил травмы, несовместимые с жизнью и в этот же день скончался в свободненской больнице. Матери погибшей девочки причинен средней тяжести вред здоровью. Водитель второго автомобиля не пострадал.

Сама виновница также получила в аварии травмы, ее сыну причинен легкий вред здоровью.

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (речь идет о лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами).

Уголовное дело по существу рассмотрит Свободненский городской суд.