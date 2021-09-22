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Здоровье22 сентября 2021 4:09

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 сентября 2021: смерти от болезни продолжают регистрироваться в регионе

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 22 сентября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Число выздоровевших впервые за долгое время близко к числу заболевших Фото: Минздрав Амурской области

Число выздоровевших впервые за долгое время близко к числу заболевших Фото: Минздрав Амурской области

Диагноз «коронавирус» подтвердился у 118 амурчан. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 94 человека (80%) болеют в форме ОРВИ, 24 заболевших (20%) переносит инфекцию в форме пневмонии.

С нарастающим итогом зарегистрировано 34 416 случаев, показатель заболеваемости составляет 4401,89 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки не изменился и составляет 0,3 %.

По информации специалистов, всего обследовано на COVID 1 261 651 человек, в том числе за последние сутки – 2 529.

В Амурской области снова регистрируются летальные исходы от новой коронавирусной инфекции. За эти сутки умер один человек, за весь период не стало 433 амурчан.

Число выздоровевших впервые за долгое время близко к числу заболевших. За сутки из больниц выписано 110 человек. За весь период пандемии побороть заболевание смогли 28 072 амурчанина.

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