Амурских полицейских задержали за взятки и кражу продуктов из казино

Дела возбуждены в отношении руководства и нескольких сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Фото: Татьяна РЯБОВА

Несколько полицейских задержали в амурском МВД за взятки и кражу продуктов с алкоголем из казино. В следственном комитете Приамурья рассказали, что против правоохранителей возбуждено несколько уголовных дел – п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору», ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Возбуждение уголовных дел признано законным амурской прокуратурой.

Дела возбуждены в отношении руководства и нескольких сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Следствием занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области.

По данным следствия, полицейские в начале июня получили взятку от представителя игорного заведения Благовещенска. Известно, что компания занималась незаконным проведением азартных игр. За полученные деньги правоохранители пообещали руководству казино не собирать доказательства против компании и не возбуждать уголовное дело против руководства заведения.

Помимо этого, полицейские украли из заведения имущество, продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тысяч рублей.

Поводом и основаниями к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из органов прокуратуры, и результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками амурского управления ФСБ, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании подозреваемых.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и узнают, были ли в «преступной команде» другие участники.

В УМВД сообщили, что если полицейские действительно виновны, то их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности. Руководители стражей порядка в таком случае будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Амурчане, которые обладают информацией о других фактах противоправной деятельности полицейских, или пострадавшие от их действий, могут сообщить об этом по телефону: +7(924) 744-00-20, или через формы обратной связи (Интернет-приемная, приемная в социальной сети «ВКонтакте»).

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