В Приамурье завершился фестиваль «Амурская осень»

В этот раз торжественное закрытие состоялось на сцене Общественно-культурного центра Фото: Лилия ФОМИНА

В Благовещенский завершился ежегодный фестиваль кино и театра «Амурская осень» (12+). В этот раз торжественное закрытие состоялось на сцене Общественно-культурного центра.

Традиционно на церемонии были подведены итоги конкурса. Первой объявленной номинацией стал приз губернатора. Его получила заслуженная артистка России и СССР Нина Усатова. Приз от мэра за выдающийся вклад в профессию достался Зинаиде Кириенко. Награду глава Благовещенска Олег Имамеев вручил лично. А приз «За обращение к традициям и памяти предков» от оргкомитета фестиваля получила якутская картина «Проклятая земля. Рок» Степана Бурнашева.

Специальный диплом жюри получил Максим Лавров за фильм «Батя». Еще один «журавль» достался актрисе Алену Бабенко за лучшую женскую роль в фильме «Преследование мусора, или Мой любимый муж» режиссера Алисы Некрасовой. А за лучшую мужскую роль статуэтку забрал Сергей Калбинцев. Он сыграл в фильме «Высшие уровни» режиссеров Алексея Сапрыкина и Екатерины Герм-Уваровой.

Также в конкурсе короткого метра в номинации «Лучшая режиссура» победил Никита Попов, фильм «Оболтус». А вот главный приз за лучший фильм достался Антону Мамыкину, фильм «Снаряды для девочки».

Специальный приз от прессы получили сразу несколько фильмов. Журналисты отдали свои голоса в пользу короткометражек «Сборы» и «Водопроводчик».

Кроме того, награды вручили режиссерам полного метра. Победителями стали картины: «Солнце будет завтра» режиссера Роберта Дэфа и фильм «Лебединое озеро» Антона Бильжо.

«Приз зрительских симпатий Хабаровского края» получила актриса Татьяна Абрамова. Стоит отметить, что данная номинация на фестивале была заявлена впервые.

Специальный приз жюри достался артистке Светлане Коркошко за спектакль «Фаина. Птица, парящая в клетке». В конкурсе антрепризных спектаклей награду за лучшую мужскую роль забрали Семен Стругачев и Артур Ваха.

Оставшиеся две награды получили Сергей Гинзбург за лучшую режиссуру, спектакль «Лев зимой», и Илья Бледный «Счастье у каждого свое».

К концу мероприятия объявили конкурс полнометражного кино. Для этого на сцену пригласили актера Юрия Миросова, продюсера Юлию Соболевскую и председателя жюри, народного артиста России Андрея Соколова. Статуэтки вручили Юлии Шубаревой и Никите Табунщику. Актеры получили призы за лучшие женскую и мужскую роль.

В номинации «Лучший сценарий» победили Мария Тумова и Алексей Петрухин с фильмом «Выйти из группы». А приз за лучшую режиссуру получил Александр Андреев за киноленту «5 недель».

Заключительной наградой по традиции стал гран-при имени Валерия Приемыхова. Заветный «журавль» достался фильму «Райцентр» режиссера Натальи Назаровой.