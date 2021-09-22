Ярмарка вакансий Амурского ГПЗ прошла в Свободном

Повышенный интерес к мероприятию связан с появлением вакансий постоянного эксплуатационного персонала Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Порядка 100 соискателей получили консультацию по поводу трудоустройства на Амурский ГПЗ в ходе ярмарки вакансий, организованной компанией «Газпром переработка Благовещенск» совместно с городским центром занятости населения в Свободном 17 сентября.

С кандидатами на трудоустройство лично беседовали сотрудники профильных подразделений компании «Газпром переработка Благовещенск» — инвестора, заказчика и эксплуатирующей организации Амурского ГПЗ. Среди соискателей были не только жители Свободного, многие люди специально приехали из соседних городов Амурской области, в том числе Благовещенска. В перечне из 25 вакансий были заявлены позиции водителей, электромонтёров, слесарей, кладовщиков, рабочих по ремонту и обслуживанию зданий, лаборантов, операторов и машинистов различных направлений.

С кандидатами на трудоустройство лично беседовали сотрудники профильных подразделений компании «Газпром переработка Благовещенск Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Повышенный интерес к мероприятию связан с появлением вакансий постоянного эксплуатационного персонала. Напомним, в нынешнем году введён в работу первый пусковой комплекс завода, активно развивается общезаводская инфраструктура. Вполне логично, что жители Амурской области стремятся трудоустроиться в стабильную компанию, чтобы работать на современном производстве. Аналогичная ярмарка вакансий пройдет в Свободном в будущем году.

В перечне из 25 вакансий были заявлены позиции водителей, электромонтёров, слесарей, кладовщиков, рабочих по ремонту и обслуживанию зданий, лаборантов, операторов и машинистов различных направлений Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Справка

Амурский ГПЗ – один из ключевых объектов Восточной газовой программы. Его общая проектная мощность составит 42 млрд куб. м переработки природного газа в год. С помощью самого современного оборудования и передовых криогенных технологий при полной загрузке завода помимо гелия здесь будет ежегодно выпускаться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. Основным потребителем этана и СУГ Амурского ГПЗ будет Амурский газохимический комплекс (совместный проект СИБУРа и китайской компании Sinopec).

Инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ».