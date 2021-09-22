«Надеемся, у него все получится!»: на территорию тигриц в Хинганском заповеднике впервые забрел самец

Тигрица Елена (апрель 2021-го, слева) и самец-странник в сентябре, в той же местности Фото: центр "Амурский тигр"

Фотоловушка, установленная практически в центре Хинганского заповедника, впервые «поймала» в кадр самца амурского тигра. Отмечается, что раньше мужчины на этой территории не водились. Об этом говорит и анализ следов хищника.

По информации центра «Амурский тигр», в этом месте обитает лишь тигрица Елена. За несколько месяцев до того, как в объектив попал двигающийся на восток самец, она проходила тем же маршрутом.

Фотокамера, запечатлевшая самца дикого зверя, установлена на лесной дороге, на которой иногда можно заметить Елену. Здесь ее видели в апреле – тогда она тоже попала в объектив камер.

- Наши прогнозы начинают сбываться. Самцы все больше проникают на территорию Амурской области и уже отмечаются на участках обитания самок. Скорее всего, тигр пришел из Еврейской автономной области, а вот кто он – взрослый тигренок, который ушел с участка обитания матери, или хорошо известный ранее, обитавший там взрослый самец – нам предстоит выяснить. Мы надеемся, что в скором времени произойдет очная встреча, если еще не произошла, и у самца, который пришел к Елене, все получится. Тогда Амурская область станет полноценной частью ареала амурского тигра, так как территорией обитания животного считается та область, где зверь размножается, – отметил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Как рассказал заместитель директора Хинганского заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин, снятые кадры позволяют подробно рассмотреть рисунок на одном из боков тигра. Вполне возможно, что по имеющимся у специалистов видеоархивам получится найти этого хищника на снимках фотоловушек в других регионах Дальнего Востока. Если опознать зверя не получится, то на него будет составлен тигриный паспорт, и, когда в следующий раз он «засветится», то его идентифицируют.

- Как известно, на территории заповедника ранее обитала реинтродуцированная самка Илона, а сейчас обитает Елена. Самцы всегда обходили заповедник стороной, проходя выше северной границы – южней почему-то не спускались. В этом году мы с надеждами следили за перемещениями самца по территории Амурской области, и, по всей видимости, они оправдались. Думаю, что на фотоловушку попался тот же самый тигр, следы которого мы отмечали всю первую половину года вне заповедника. Несмотря на то, что у него нет ошейника с передатчиком, благодаря местному населению, которое при обнаружении следов тигра всегда активно об этом сообщает, получилось его отслеживать, – рассказал Вячеслав Кастрикин. – Так как территория обитания самца большая, то кроме Елены он мог познакомиться и с Сандой, которая живет на территории Бурейского парка, относительно недалеко от заповедника.

Вероятно, следы именно этого самца зимой были обнаружены сотрудниками охотнадзора западнее Хинганского заповедника, в Завитинском районе. После специалисты следили за тем, как зверь прошел через Новобурейский район и пересек реку Бурея. В апреле были обнаружены следы тигра и на правом берегу реки Архары, а в июне – ближе к территории заповедника, буквально в паре десятков километров от границы. Сейчас «эстафета» наблюдения перешла к сотрудникам Хинганского заповедника.