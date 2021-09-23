Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 сентября 2021: темпы вакцинации в регионе снизились

Показатель вакцинации в регионе выше, чем по стране примерно на 7% Фото: Минздрав Амурской области

В Амурской области от новой коронавирусной инфекции прививки сделали 56,6% человек от планового числа. Показатель в регионе значительно выше, чем в среднем по стране (49,3%), но темпы вакцинации в Приамурье стали ниже. Об этом в ходе заседания правительства рассказала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

По данным министерства здравоохранения Амурской области, сегодня первым компонентом вакцины привиты 274 043 амурчанина. Вторую прививку поставили 46,8% от плана. Выше средних по стране показатели вакцинации среди жителей старшего поколения – в возрасте 60+ лет (46,6 %). Но, как сообщают специалисты, до полного завершения вакцинации необходимо привить еще больше 200 тысяч человек.

- Тема вакцинации сейчас – одна из главных на повестке. Прошу всех глав лично включиться и контролировать ход прививочной кампании на своих территориях. Необходимо создать все возможные условия, чтобы люди прививались. Еще раз напомню: если мы в определенные сроки не выполним поставленную задачу и не сформируем у населения коллективный иммунитет, проблема коронавируса так и останется, нам придется жить в условиях ограничений постоянно, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

По последним данным, в регионе достаточно вакцины. На днях в Приамурье поступила еще одна партия препарата – сейчас он распределяется по медицинским организациям области. Всего за весь период пандемии Амурская область получила 350780 комплектов для вакцинации.