Встречи с писателями и интересные дискуссии: как провести выходные в Благовещенске

В амурскую столицу приедут не только известные российские писатели, но и деятели науки и культуры, книгоиздатели Фото: пресс-служба фестиваля "Берег"

В лекториях Амурской областной библиотеки с 24 по 26 сентября пройдут мероприятия в рамках книжного фестиваля «Берег» (0+). В Благовещенске он состоится во второй раз. В программе - лекции и мастер-классы, презентации книг, круглые столы и дискуссии, книжная ярмарка.

В амурскую столицу приедут не только известные российские писатели, но и деятели науки и культуры, книгоиздатели. Каждый посетитель найдет, что почитать, кого послушать и что посмотреть.

- Значение фестиваля для жителей нашего региона несомненно благотворно: благодаря ему становится больше читающих людей, создаются благоприятные условия для расширения кругозора граждан, укрепляются связи между литературной общественностью города, - говорит министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.

В рамках фестиваля пройдут встречи с такими известными литераторами, как поэт Дмитрий Воденников, прозаик и лауреат премии «Большая книга» Андрей Филимонов, амурский писатель Станислав Сахончик и другими.

В предстоящие выходные можно посетить лекцию Анны Юрьевой «Литературная карта Дальнего Востока в комиксах», мастер-класс от Макса Радмана «Как зарабатывать с помощью словарного запаса», презентацию книги Нины Дашевской и Анастасии Скорондаевой «Война и мир в отдельно взятой школе», а также подискутировать на тему «Существует ли сибирская литература?» с участием поэта Андрея Жданова и писателя Андрея Филимонова.

В программе «Берега» для детей - встречи с писателями Артуром Гиваргизовым, Анастасией Орловой, Ниной Дашевской, литературные викторины, кроссворды и игры по сказкам от Амурской областной детской библиотеки.

Также гостей фестиваля ждут рассказы о новых книгах от представителей издательств «Жёлтый двор» и NoAge (Санкт-Петербург), «Книжный дом Анастасии Орловой» (Ярославль). Почётные гости фестиваля - «Айар» (Якутск), «Райц» (Новосибирск), «Амур», «Царское слово» и ИД «Дважды два» (Благовещенск).

С участием шеф-редактора Storytel Константина Мильчина и редактора «Афиши Daily» Егора Михайлова пройдут дискуссии о старой и новой литературной критике, Китае в русской литературе и подростковых книгах. Ася Казанцева, научный журналист, популяризатор науки и лауреат премии «Просветитель» выступит с лекцией «Что такое стресс и как с ним жить?».

50 издательств со всей России привезут на ярмарку фестиваля «Берег» книги по издательским ценам. Без наценки книжных магазинов можно будет купить новинки «Самоката», «Поляндрии», Ad Marginem, «РуДы», Individuum и других издательств в книжном квартале на улице Ленина от Пионерской до 50 лет Октября.

Все мероприятия можно посетить абсолютно бесплатно. Полная программа фестиваля «Берег» (0+) опубликована на сайте amurkniga.com.

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Ко Дню амурского тигра.

В эту пятницу, 24 сентября, откроется книжно-иллюстративная выставка «Сокровище дальневосточной тайги» (12+), приуроченная ко Дню амурского тигра. Этот праздник родился во Владивостоке в 2000 году. С идеей выступили писатель-охотовед Владимир Тройнин и благотворительный фонд «Феникс». Их поддержали многие российские и международные природоохранные организации.

На выставке будут представлены книжные и периодические издания, знакомящие читателей с амурским тигром, описывающие образ жизни, места и условия его обитания. Подробное описание хищника можно найти в «Красной книге Амурской области», а о встрече с «хозяином тайги» рассказывается в издании Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю».

Увлекательно о жизни и повадках красивейшего и редчайшего зверя повествует книга писателя-натуралиста Владимира Тройнина «Год тигра». Не менее интересен рассказ «Золотая Ригма» Всеволода Сысоева о тигрице-альбиносе Ригме, пленённой человеком, но сумевшей вернуться на волю.

Гости выставки также смогут познакомиться с журналами «Проблемы Дальнего Востока», «Экология и жизнь», «Родное Приамурье», «Лесное хозяйство». Издания публикуют статьи, рассматривающие вопросы сохранения и приумножения численности уникального обитателя дальневосточной тайги.

Посетить выставку можно с 24 сентября по 5 октября. Она проходит в отделе обслуживания Амурской областной библиотеки.

А в это время

Мастер-классы для детей и взрослых

В выходные можно не только понаблюдать за творчеством известных писателей, художников и артистов, но и самим показать свои таланты. Для детей и взрослых в Благовещенске пройдут различные мастер-классы. Принять в них участие может каждый желающий.

Миниатюры из глины

25 сентября в 10.00 Амурская областная детская библиотека приглашает детей и взрослых на мастер-класс по лепке из полимерной глины. Каждый участник сможет изготовить три миниатюры «Амонг Ас» (6+) - героев одноимённой игры на смартфонах, которая стала настоящим хитом в 2021 году.

Посетить занятие могут дети с 6 лет. А самым маленьким гостям предлагается заняться лепкой вместе с родителями.

Стоимость занятия - 400 рублей. Узнать более подробную информацию можно по телефону 8-914-563-36-69.

Кукла путешественника

26 сентября в 12.00 творческая мастерская «Чудеса» предлагает принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы «Подорожница» (6+). Куколка настолько миниатюрная, что едва помещается на ладошке. Но, несмотря на небольшой размер, это незаменимый друг любого путешественника.

Подорожница - это не просто фигурка или игрушка, ее значение намного глубже. Куколка способна отводить от путников беду и всячески помогать в пути. Она постоянно напоминает о том, что дома ждут любящие родные.

Мастер-класс проводит народный мастер Амурской области Оксана Головачева. Для творчества предоставляются все необходимые материалы. Стоимость 300 рублей. А если у вас остались вопросы, звоните по номеру 8-914-563-36-69.

Юные ученые

В этот же день в стенах Амурской областной детской библиотеки состоится мастер-класс «Кислоты» (6+). На нём расскажут, как отличить кислоты от других веществ, и объяснят, зачем они нужны в нашем организме. Кроме того, на мероприятии научат очищать яйцо от скорлупы при помощи уксуса, делать снег в стакане и кинетический песок.

Все полученные знания юные ученые зафиксируют в интерактивной папке - лепбуке, которую заберут с собой. Каждому ребенку предоставляется индивидуальный набор оборудования и реактивов. Справки и запись по телефону 8-914-563-36-69.