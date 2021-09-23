Пьяная амурчанка угрожала расчленить мэра Тынды за перебои электричества

Известно, что женщина работает проводником пассажирских вагонов в Тынде Фото: https://www.instagram.com/mikhaylova_tynda/

Следователи города Тында возбудили уголовное дело в отношении жительницы столицы БАМа. Женщина обвиняется в оскорблении представителя власти. Амурчанка угрожала мэру Тынды Марине Михайловой.

Будучи сильно пьяной, женщина записала в группе в мессенджере два голосовых сообщения в адрес градоначальницы. В них она пообещала убить и расчленить Михайлову. Группа была создана для обратной связи от горожан по благоустройству города.

Как сообщает администрация города, причиной такого обращения к мэру стали перебои с электричеством в квартире женщины. Однако позже она публично извинилась перед Михайловой и пришла с повинной в полицию.

В соответствии со статьей 319 УУ РФ, по которой обвиняется амурчанка, за такое преступление предусмотрены: штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года.

Известно, что женщина работает проводником пассажирских вагонов в Тынде. Сейчас следователи собирают материалы на других жителей города, которые в социальных сетях оскорбляют руководителей администрации.