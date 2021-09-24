Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 сентября 2021: медиков, участвовавших в вакцинации, поощрят

С начала прививочной компании по 23 сентября общее количество поставленной вакцины составляет больше 362 тысяч доз Фото: минздрав Амурской области

На стимулирующие выплаты медикам, принимающим участие в вакцинации населения, направят больше 112 миллионов рублей. Об этом доложил на совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой губернатор Амурской области Василий Орлов.

- С начала прививочной компании по 23 сентября общее количество поставленной вакцины составляет больше 362 тысяч доз. В регионе имеется более 90 тысяч доз вакцины. Сейчас ежесуточно вакцинируется до 1000 человек. Иммунизация организована, в том числе, посредством мобильных бригад, в торговых центрах и местах массового скопления, ведется работа с крупными организациями. За дополнительную нагрузку на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации, будет направлено более 112 млн рублей – по половине из федерального и областного бюджетов, - сказал Василий Орлов.

Сейчас в Амурской области работает 37 пунктов вакцинации, 95 прививочных бригад, 58 из которых – мобильные. Все пункты обеспечены морозильным оборудованием. Запись на вакцинацию ведется через портал «Регистратура 28» и госуслуг, по телефонам «горячей линии» в медорганизациях.

В ходе совещания была отмечена успешная исследовательская работа, проведенная в Амурской области и касающаяся внебольничных пневмоний. Приамурье является пилотной территорией по этой программе. На основе исследований проводилась корректировка терапии пациентов с диагнозом «коронавирус». В результате удалось добиться повышения эффективности лечения и сокращения сроков пребывания больных в стационаре.

Положительную практику, наработанную в области, предложено распространить среди других регионов.