В Благовещенске снова заработают пункты вакцинации

Пункт вакцинации будет работать в будни с 16.00 до 19.00, в выходные - с 12.00 до 16.00 Фото: минздрав Амурской области

Привиться против COVID-19 и гриппа благовещенцы смогут и в мобильных пунктах вакцинации, которые разместятся в различных районах города. Выездные бригады будут работать в крупных торговых центрах и других точках с большой проходимостью.

В ТРЦ «Острова» вакцинировать будут с 24 сентября в будни с 13:00 до 16:00, в выходные дни – с 11:00 до 14:00.

В ТРЦ «Мега» привиться можно с 24 сентября. Время работы мобильного пункта вакцинации: в будни – с 13:00 до 18:00; в выходные дни – с 12:00 до 16:00.

В ТЦ «Большой Хуафу» вакцинация стартует 25 сентября. В выходные дни здесь будут прививать с 11:00 до 13:00, в будни – с 16:00 до 19:00.

В ТРЦ «Перекресток» бригада медиков будет дежурить по выходным с 16:00 до 19:00, на флюоростанции (Б. Хмельницкого, 22) – в будни с 8:00 до 13:00.

Вакцинировать также будут в эти выходные с 11:00 до 14:00 возле рынка «ГСТК» в микрорайоне и с 12:00 до 15:00 в мобильном пункте возле «Фрешмаркета» на Пушкина – Амурской.

Прививать от гриппа и коронавирусной инфекции также продолжают и в фойе общественно-культурного центра. Горожан ждут 24 сентября с 16:00 до 19:00, 25 и 26 сентября – с 12:00 до 16:00, с 27 по 29 сентября – с 16:00 до 19:00.

Поставить прививку от гриппа ежедневно с 12:00 до 16:00 можно в ЦУМе.

Напомним, по субботам в амурской столице поликлиники проводят дни открытых дверей. С 8:00 до 13:00 все желающие могут поставить прививку от коронавирусной инфекции или от гриппа в любой поликлинике города независимо от места прописки. При себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.