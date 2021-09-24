Четыре роли за спектакль и мастерство импровизации

В творческом багаже артиста около сотни ролей - от классических произведений до детских сказок Фото: Татьяна РЯБОВА

Константин Таванцев почти 30 лет служит в Амурском театре драмы. Он запомнился зрителям как невероятно пластичный актер, убедительно играющий и злодеев, и героев. В творческом багаже артиста около сотни ролей - от классических произведений до детских сказок. Константин Викторович рассказал, как пришел в театр и почему не у всех получается стать актерами.

Константин Таванцев почти 30 лет служит в Амурском театре драмы Фото: Амурский областной театр драмы

«Хочу быть артистом!»

Есть люди, которые будто родились на сцене. Так можно сказать и про Константина Таванцева. Изначально актер планировал поступать в московское цирковое училище, но по ряду причин план не удался, пришлось вернуться в школу. Зато после выпуска вопрос о будущем уже не стоял - Владивосток, институт искусств - самое ближайшее учебное заведение, которое выпускало актеров драматического театра и кино. Поступление Константин Викторович вспоминает с улыбкой.

- На вступительных экзаменах было три тура: первый - стихотворение, басня и проза, второй - песня и танец, третий - импровизация на заданную тему и собеседование, - рассказывает Константин Таванцев. - Тему мне дали «Крашеная скамейка», я хорошо запомнил. Я придумал сцену со свиданием, что вот пришел молодой человек с цветочком, уселся, а скамейка окрашена. А ведь девушка вот-вот придет!

Изначально актер планировал поступать в московское цирковое училище Фото: Амурский областной театр драмы

За плечами актера - музыкальная школа, ансамбли бального и народного танцев, цирковая студия. Но оказалось, опыт не всегда идет на пользу при поступлении.

- Понял я свою ошибку, когда начал учиться. Педагоги не любят переучивать, проще взять пластилин - человека с данными - и слепить что нужно. А я взял и в заявлении на поступление написал все, чем занимался, - со смехом говорит артист. - Когда это прочитали, естественно, спросили - а чего ты учиться-то пришел? Ты все уже умеешь. И как давай меня на собеседовании вопросами заваливать… Мне потом уже старшекурсники сказали: «Надо было написать - хочу быть артистом! И все».

Однако заветные проходные баллы Константин Викторович все же набрал и с успехом поступил с первой попытки.

- Учиться было интересно, ни разу у меня не было мысли уйти в академ или бросить, - добавляет он.

За плечами актера - музыкальная школа, ансамбли бального и народного танцев, цирковая студия Фото: Амурский областной театр драмы

Первая роль в Приамурье

В 1993 году Константин Таванцев окончил университет. Его приглашали в театр Горького во Владивостоке, но актер предпочел вернуться в Амурскую область.

- Начало 90-х, нищета, зарплаты не платили по полгода, да и условия поставили не лучшие: мол, мы тебя в театр берем на самую маленькую ставку, потому что только из института, жилье - твои проблемы, все остальное - тоже твои проблемы, - пожимает плечами Константин Викторович. - Я посмотрел на ту зарплату - снимать жилье и как-то существовать на это было нереально. А в Благовещенске сразу дали общежитие. Да и родной Райчихинск рядом, мама, папа.

Константина приглашали в театр Горького во Владивостоке, но актер предпочел вернуться в Амурскую область Фото: Амурский областной театр драмы

Первый выход на сцену был интересен уже тем, что на саму сцену актер так и не поднялся. Это был финальный эпизод спектакля, где героиня, в силу обстоятельств торговавшая своим телом, читает монолог, обращаясь в зрительный зал.

- В конце все ее бросают, обманывают, в финале она выходит на авансцену и у зрительного зала спрашивает: «Кто больше?!», как бы продает себя с аукциона. А я выходил из зрительного зала и говорил: «Миллион!», она отвечала: «Продано!» и падала мне на руки, - с воодушевлением говорит Константин Таванцев.

Через пару месяцев артист сыграл первую большую роль, потом еще одну и еще… В копилке персонажей есть и гоголевский Хлестаков, и Д’Артаньян, и харизматичный убийца, и сказочные герои. Сейчас он и сам сбился со счета.

- Были пять разных Бабок-Ежек, четыре Кощея, три леших, котов вообще штук восемь, наверное. Нас учили, что маленьких ролей не бывает, плохих ролей - не бывает. Каждую роль ты должен прожить, в отрицательном герое - увидеть положительное, - рассуждает Константин Таванцев. - Это зритель должен видеть, что герой - плохой, но ты как актер должен его оправдать, понять, почему он так действует.

«За себя и за того парня»

Театр - это живой организм. Во время спектакля может случиться что угодно: актеры забывают текст, спотыкаются, путают реплики. Остается только одно - импровизировать.

- В кино можно снять несколько дублей, а в театре у тебя одна попытка, - замечает Константин Викторович. - Где-то монтировщики гвоздь плохо забили, актер споткнулся, и начинается импровизация. Бывает, забыли фразу, тогда ты уже говоришь «за себя и за того парня»: вы хотели вот это сказать, а я вам на это отвечу…

Иногда актеру приходится играть не одну роль, а несколько, и на переодевание есть всего 15-20 минут.

- Бывают очень быстрые переодевания, мы даже до гримерки не доходим - все происходит за кулисами, - продолжает артист. - Ты выскакиваешь со сцены, скидываешь одно, на тебя накидывают другое, застегивают, и бежишь обратно.

К сожалению, не всегда ситуации бывают смешными, иногда прямо на сцене разворачиваются трагедии. Так, на одном из спектаклей у актера случился приступ эпилепсии. Занавес, разумеется, сразу опустили.

- Был еще случай с другим артистом. Отыграл он первый акт спектакля - стало нехорошо, прихватило сердце, во время антракта выпил таблетку. Начали играть второй акт, буквально одна сцена, и все - кое-как мы его за кулисы вывели, он сознание потерял, - вспоминает Константин Викторович. - Его увезли на скорой, а доигрывать как-то надо. А он - главный герой! Ну и вот, мы какие-то сцены убрали, где-то за него что-то сказали, оправдали его отсутствие. Но зрители, которые смотрели постановку первый раз, ничего не поняли.

Первый выход на сцену был интересен уже тем, что на саму сцену актер так и не поднялся Фото: Амурский областной театр драмы

Театральный город

С годами репертуар театра сильно изменился, поменялись и зрители. Часто приходится сокращать пьесы, чтобы сделать их интересными современному театралу.

- Раньше нужно было сыграть целую сцену, чтобы зритель понял, что происходит. Сейчас хватает двух-трех фраз, и люди понимают, о чем идет речь, - делится наблюдениями Константин Таванцев.

Не меняется среди благовещенцев разного возраста только любовь к театру. Несмотря на расхожее мнение, что молодежь не заинтересована, актер уверяет: и подростки, и молодые люди стабильно приходят на спектакли, особенно на комедии и остросоциальные постановки.

- Конечно, есть определенные спектакли, на которые детей загоняют. Обычно это школьная программа. Но могу точно сказать, есть определенная часть молодежи, которая ходит сама, - отмечает Константин Викторович. - У нас город очень театральный. Думаю, дело в том, что детей тут начинают водить в театр с малых лет. Сначала кукольные спектакли, далее - наши сказки для самых маленьких зрителей, есть спектакли для подростков.

Более того, в Благовещенске живет довольно много людей, которые обязательно ходят на все театральные премьеры.

- Премьеры спектаклей идут три дня, и все эти три дня у нас аншлаги. Но, как правило, это одни и те же люди, - улыбается актер.

Амурский театр драмы тепло принимают и в других городах. С удовольствием на гастрольные спектакли ходят жители других регионов.

Сцена, овации, гастроли - звучит романтично и привлекательно, но Константин Таванцев уверяет, что театр - это прежде всего тяжелый труд, с которым не все справляются.

- Мы тоже устаем, и, бывает, что ничего уже не хочется. Бывают месяцы, когда утром - репетиция, вечером - спектакль, и так несколько дней подряд. А выходной один - понедельник. Но потом будет отпуск, а после него ты возвращаешься с новыми силами на любимую работу, - заключает Константин Викторович. - Но в другой профессии я себя никогда не видел. Пафосно, но театр - это моя жизнь.

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Актеров Амурского театра драмы узнают на улицах, и не только в Благовещенске.

- Как-то в самолете меня спросили: «А вы из театра»? - рассказывает Константин Таванцев. - А был случай во Вьетнаме: мы с женой пришли на пляж, и ко мне подбежал мальчик брать автограф. Для меня это был шок. Вьетнам! А он тараторит: «А я был на сказке, вы там кот были! Я видел!». А на соседних шезлонгах сидят родители этого ребенка и улыбаются. В городе же - сплошь и рядом, продавцы магазинов особенно часто интересуются, что в театре новенького.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Все, что мы хотели знать и не побоялись спросить у Константина Викторовича:

- Больно ли падать на сцене?

- Актера учат падать правильно. Есть такая дисциплина - сценическое движение, я сейчас ее преподаю в нашем колледже культуры. Там будущих артистов обучают падать, в том числе с высоты и со стола, кувыркаться, крутить колеса, обращаться с плащом, шпагой и так далее.

- Как артисты приходят в театр?

- Раньше, чтобы попасть в труппу, нужно было показаться перед художественным советом, но в начале 90-х это закончилось. Теперь просто присылают резюме, портфолио, фотографии, описание, где учился, где крестился, где женился. Чаще всего актеры приезжают и заключают контракт на год, грубо говоря - испытательный срок. За это время становится понятно, нужен человек театру или нет. Как правило, остаются.

- Почему не все остаются в театре?

- Многие в детстве хотят быть актерами, но не думают, что это бешеный и часто неблагодарный труд. Кроме того, актеры - это люди зависимые от режиссеров, от драматургии… Можно быть хорошим артистом, но годами ничего не играть, потому что не понравился ты режиссеру. И даже те роли, которые ты бы хорошо сыграл, играют другие, пусть даже хуже. Режиссеры бывает разные. Кто-то любит артистов, а кто-то - деспот.

- Мешают ли актерам звуки в зрительном зале?

- Сказать, что не мешают - неправильно, мы их прекрасно слышим. Но нас учат не обращать на это внимание. Бывают разговоры, шум, кто-то шелестит конфетами, стулья скрипят, но нам нельзя на это реагировать, иначе выбьешься из образа.

- Волнуются ли опытные актеры?

- Волнение есть всегда, с годами оно не исчезает. Еще Станиславский сказал: когда артист перестает волноваться перед выходом на сцену, можно ставить на нем крест, артист кончился. Особенно сильный мандраж бывает перед премьерами. Но это заканчивается, когда ты выходишь на сцену и начинаешь играть. Ты погружаешься в своего персонажа. Если не погрузился - все. Тебя будет «колбасить» весь спектакль, и это провал.

- Между театральными сезонами актеры отдыхают?

- Отдыхаем мы как все нормальные люди, в отпуске, 36 дней. Начинается он с 1 июля. Все остальное время мы работаем. Сезон откроется 1 октября, но до этой даты идут репетиции. Мы вспоминаем старый репертуар, прогоняем новые спектакли. А еще приходят новые актеры, их вводят на роли.

- Сложно ли с актерами в личной жизни?

- В театре много театральных пар, но такая семья - тяжело. Когда пара не театральная - проще. Дома у нас обычная семейная жизнь - дача, отдых, дети, внуки и все остальное. Но второй половинке часто приходится непросто. Актеры взбалмошные. Если идут репетиции, человек учит роль, он все равно раздваивается, в голове другие образы, характер, ты об этом постоянно думаешь, начинаешь нервничать и раздражаться. Нашим вторым половинкам надо памятники ставить.

- Куда актеры девают подарки зрителей?

- Нам дарят разное - цветы, сладости, коньяк, игрушки… Цветы и конфеты всегда разбирают по домам. Игрушки остаются на память в гримерке, что-то отдается в реквизит и потом используется в спектаклях, но никогда не выбрасывается! Люди же старались, знак внимания тебе оказывали.

- Какие суеверия и традиции есть у актеров?

- Их очень много, у каждого - свои. Из наиболее общих - нельзя щелкать семечки перед спектаклем - зрителей не будет. Но у этого есть и научное объяснение, семечки влияют на связки, утром голос будет хриплый.

Есть примета, что перед премьерой нельзя стричь ногти - роль забудешь.

Кто-то из актеров выходит на сцену только с левой ноги.

Некоторые не приходят в театр раньше времени, чтобы не перегореть, другие же, наоборот, приезжают за два-три часа - им нужно походить в костюме, привыкнуть к роли, повторить текст.