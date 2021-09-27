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Здоровье27 сентября 2021 3:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 сентября 2021: пациенты стали отказываться от госпитализации

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 27 сентября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Сегодня на лечении в больницах региона находятся 3 454 пациента с коронавирусом и пневмониями Фото: минздрав Амурской области

Сегодня на лечении в больницах региона находятся 3 454 пациента с коронавирусом и пневмониями Фото: минздрав Амурской области

В Приамурье развернуто семь инфекционных госпиталей для госпитализации больных коронавирусной инфекцией и пневмониями. Они вмещают в себя 1 650 коек. Из них свободно около 18 %.

Сегодня на лечении в больницах региона находятся 3 454 пациента с коронавирусом и пневмониями. Из них на стационарном лечении – 1 218 пациентов (35,3%), на амбулаторном – 2 236 пациентов (64,7%).

- Около 10 % пациентов с диагнозом СOVID-19 — дети. Это очень тревожная тенденция. Болеют дети всех возрастов, есть малыши в тяжелом состоянии. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 292 несовершеннолетних пациента, в больницах – еще 44 ребенка, - рассказала глава амурского минздрава Светлана Леонтьева.

Медиков области очень беспокоят случаи отказов от госпитализации среди больных коронавирусом. Форма протекания заболевания отличается от случаев первой и второй волны. Сейчас резкое ухудшение у пациентов может наступать внезапно. Речь идет не о сутках, как было ранее, а о часах. Учитывая риски, врачи настоятельно не рекомендуют отказываться от госпитализации, если к ней есть показания.

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