Телеведущий Алексей Корзин провел неделю в Приамурье и положительно оценил регион

Очень понравилась телеведущему набережная реки Амур Фото: @alex_korzi

В Амурской области побывал известный телеведущий и трэвел-блогер Алексей Корзин. Он ведет программу «Невероятно интересные истории» (16+) на РЕН-ТВ. Он изучил быт амурчан и назвал область «суровым краем амурских тигров».

По мнению Корзина, Амурская область – самое недооцененное место для туризма в России. Также он назвал регион суровым краем маньчжурского ореха, вежливых щитомордников и регулярных потопов.

Понравился блогеру и Благовещенск – областная столица. Он посчитал город милым и отметил исторические объекты и близость с Китаем. Также Алексей оценил интересные названия районов области.

- Амурчане - народец веселый, поэтому и городские районы назвали забавно: Тайвань, Спичка, Микраха, Золотой Квадрат и КПП. Смотри гоп-карту Благовещенска! – посмеялся журналист на своей странице в Instagram.

Очень понравилась телеведущему набережная реки Амур:

- Сразу за Амуром китайский Хэйхэ, а на набережной города не только лавочки, но и пограничная вышка с полукапонирами - береговыми батареями, построенными ещё генералом Карбышевым. Кстати, они до сих пор в боевой готовности.

Кроме того, Алексей Корзин составил чек-лист того, что должны знать о регионе туристы. Самые важные вещи – покупка китайской еды, варенье из кедровых шишек, хорошие места для рыбалки и постоянное ношение паспорта, чтобы «погранцы не зачехлили». В список достопримечательностей попали Михайловские столбы, амурские вина и кости амурозавра.