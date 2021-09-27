Юная амурчанка выступила на «Новой звезде» и растрогала Юлию Савичеву

Софья на сцене с самого детства Фото: архив героини

Юная амурчанка Софья Власкина выступила на «Новой звезде - 2021» и заставила плакать даже Юлию Савичеву. В августе девушка провела творческие встречи со своими амурскими фанатами, которые поддерживали ее во время участия в конкурсе. Соня дала интервью «Комсомолке» и рассказала, как в 19 лет ей удалось много достичь.

На большую сцену со школьных лет

Софья Власкина - выпускница музыкального ансамбля «Веретено» города Циолковский. Ее наставником долгие годы была педагог Елена Анатольевна Красникова. Творческая девушка становилась лауреатом конкурсов «Казачок» в Анапе, «Оптинская весна» в Москве, «Россия - Европа молодая» во французском городе Марселе. Юная певица из Циолковского принимала участие в Молодежных дельфийских играх. Кроме того, она - стипендиат премии губернатора Амурской области.

Вокалом Соня занимается с самого детства. Так как родители девушки - педагоги-музыканты, то в музыкальную школу она пошла уже в три года. В шесть лет начались занятия народным вокалом, а в школьном возрасте Соня Власкина уже начала выступать на большой сцене - тогда девушка стала ездить на всероссийские и международные соревнования.

В телевизионном конкурсе Софья впервые поучаствовала только в прошлом году. О том, что амурчанка представит область на таком масштабном мероприятии, стало известно летом 2020-го. По условиям от каждого из 85 регионов нашей страны было отобраны по одному человеку.

Звездные слезы

На конкурсе «Новая звезда - 2021» девушка исполнила песню «Лодочка», написанную специально для нее в рамках проекта. Стихотворение, использованное в песне, сочинила ее сестра. Выступление пришлось по душе членам жюри: к концу номера все пять лучей звезды зажглись. Одна из членов профессионального жюри - певица Юлия Савичева - во время просмотра номера расчувствовалась и не смогла сдержать слез.

- Я не ожидала таких эмоций и такой высокой оценки от жюри. Очень много приятных и ценных для меня слов сказали Зара, Максим Исаакович Дунаевский! - рассказала в интервью Софья Власкина. - Это фантастический опыт, непередаваемые эмоции и новые знакомства. С нашим звездным жюри удалось познакомиться и пообщаться только на сцене, во время выступления, но думаю, что все впереди!

Стихи песни, которую исполнила Софья на конкурсе, написала Анастасия Девятых. А стихотворением сестры Сони было решено дополнить уже готовую песню, чтобы добавить эмоциональной и смысловой окраски, которую амурчанка так хотела донести до жюри и зрителя.

- С сестрой мы и в обычной жизни всегда занимаемся творчеством, записываем песни, снимаем видео, - поделилась наша героиня.

Родители девушки - тоже музыканты Фото: архив героини

Родная культура стала неформатом

Амурчанка признается: от каждого профессионального артиста старается что-то брать для себя. Но самый яркий человек, с которого она берет пример, - Марина Девятова. Певица зацепила Софью тем, как она безгранично делится со зрителем своей любовью к народной песне, своей душой.

При этом девушка напоминает россиянам: забывать о своей культуре не стоит. Недавно в своем инстаграме она опубликовала пост - как сама призналась, накипело.

- Здравствуйте! Меня зовут Неформат... Я человек, посвятивший свою жизнь русской народной песне. С каких пор наша культура стала неформатом для нашей страны? Почему мы все копируем, повторяем, если у нас есть свое, родное? Я не против современной музыки, я против принижения и уничтожения народной, - высказалась юная артистка.

Девушку очень расстраивает тот факт, что для большинства людей в нашей стране народная песня - это лишь «Калинка-малинка» и «Ой, мороз».

- Да даже в Китае знают и любят нашу культуру. А что у нас? Вы включите и послушайте народный хор, народных исполнителей, народный оркестр, посмотрите народные хореографические коллективы. Это неповторимое искусство, такого больше нет ни у кого. В этом наша мощь и сила. Так давайте сохранять и развивать, а не уничтожать, идя на поводу всемирной моды, - призывает всех Софья Власкина.

Она отмечает, что народная песня очень обширна, сейчас создается много новых поджанров, делают интересные, современные обработки.

- Я уверена, что каждый человек найдет себе музыку по душе, - подчеркивает Софья.

На родину к фанатам

Сейчас амурчанка живет в Москве - там она учится во МГИКе, получает высшее образование. В престижный вуз девушка поступила в этом году. Недавно она окончила колледж при государственном музыкально-педагогическом институте имени М. Ипполитова-Иванова, учебу в котором как раз совмещала с участием в конкурсе.

Не забывает Софья и о малой родине. В августе она провела два концерта в Амурской области. Мероприятия прошли в доме И. А. Котельникова.

- На мое творческое предложение откликнулась Ольга Николаевна Смирнова - директор филармонии. Данные концерты мы организовывали вместе. Я была очень рада творческому знакомству с музыкантами филармонии, с которыми нам удалось сделать несколько номеров для концерта. Амурчане встретили меня очень тепло, душевно и искренне. Я была рада поделиться своими эмоциями, своей душой, своим творчеством и получить огромный заряд энергии от зрителя, - делится артистка.

Циолковский остается для девушки родным городом: здесь она родилась, здесь начался ее творческий путь, здесь живет ее семья. Девушка приезжает в Приамурье дважды в год - летом и зимой.

В августе Софья посетила Камчатку. Сама она признается, что огромные просторы нашей страны ее впечатляют. Но в этом есть и минус - отдаленность Дальнего Востока от крупных городов. Очень часто расстояния дают о себе знать.

В вуз - по зову сердца

Софья подавала документы сразу в четыре вуза - Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке, российскую академию музыки имени Гнесиных, государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова и во МГИК. Вступительные были нелегкие, да и конкурс оказался большим.

- В каждом институте было по шесть экзаменов - вокал, собеседование, сольфеджио, русский, литература и другие. За каждый экзамен мы получали определенное количество баллов: кто-то проходил к следующему экзамену, а кто-то выбывал. Большая сложность заключалась в том, что многие вступительные совпадали по времени. И тут приходилось выбирать, - рассказала девушка, отмечая, что выбор делала «по зову сердца».

Сейчас Софья Власкина осваивает специальность «сольное народное пение». Учится она в заочной форме на платном отделении - в этом году бюджета здесь не было. Параллельно девушка выступает на различных площадках Москвы и хочет начать педагогическую деятельность.

О своем выборе Соня ни разу не пожалела, ведь по ее специальности заочная форма есть только во МГИКе. Так у студентки остается время на то, чтобы усиленно работать и как можно больше концертировать.

О планах

Как сложится дальше - никто не знает. Но сама Софья Власкина очень хочет остаться в столице.

- Это город моей души, здесь огромные возможности для развития моего творчества. Мне очень нравится атмосфера этого города, люди, проживающие здесь, вечная суета и масштабность... - говорит амурчанка.

Пока девушка стремится к написанию своих авторских песен и участию в других телевизионных проектах.