За сутки в Приамурье произошло два смертельных ДТП

Оба водителя были пьяны Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Приамурье за минувшие сутки произошли две смертельные аварии. По информации амурского управления МВД, в них погибли три человека.

Первое происшествие случилось около 22 часов в Магдагачинском районе. Как сообщают в пресс-службе полиции, 35-летний пьяный водитель на автомобиле Nissan Gloria выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota Corolla Fielder. В результате аварии не стало пассажира Nissan – 34-летнего мужчины. Он скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователем ОМВД России по Магдагачинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Вторая авария произошла в городе Зея в районе дома №269 по улице Мухина около трёх часов ночи. Водитель Toyota Camry, 26-летний мужчина, не справился с управлением и наехал на дерево, после чего машина опрокинулась.

В результате происшествия пассажиры – 37-летняя женщина и 38 летний мужчина скончались на месте происшествия.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель был пьян.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения».

За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.