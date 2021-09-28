Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 сентября 2021: больше 800 случаев зарегистрировано за неделю

Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последнюю неделю в Амурской области зарегистрировано 829 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 106,03 на 100 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 1,5%.
По информации амурского управления Роспотребнадзора, 96,6% от общего числа заболевших приходится на невакцинированных.
Максимальное количество случаев выявлено в Благовещенске – 264, на втором месте Свободный – 90. Тройку антилидеров замыкает Тында с 53 заболевшими. Остальные случаи распределены следующим образом:
- г. Белогорск – 50 случаев;
- Октябрьский район – 34 случая;
- г. Райчихинск – 32 случая;
- Сковородинский район – 31 случай;
- г. Зея – 28 случаев;
- Зейский район – 28 случаев;
- Серышевский район – 27 случаев;
- Тамбовский район – 24 случая;
- Бурейский район – 19 случаев;
- Магдагачинский район – 18 случаев;
- Ивановский район – 16 случаев;
- Константиновский район – 15 случаев;
- Михайловский район – 15 случаев;
- Благовещенский район – 14 случаев;
- Тындинский район – 12 случаев;
- Мазановский район – 11 случаев;
- Архаринский район – 10 случаев;
- Белогорский район – 9 случаев;
- Завитинский район – 9 случаев;
- г. Шимановск – 8 случаев;
- Ромненский район – 7 случаев;
- Свободненский район – 3 случая;
- Шимановский район – 2 случая.
Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:
ОРВИ – 73%
пневмония – 27%
бессимптомная форма – 0%
87% заболевших – это взрослое население, из них:
30-49 лет – 35%
50-64 года – 21%
старше 65 лет – 18%
18-29 лет –13%
0-17 лет – 13%
Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей.
На 38 неделе зарегистрирван рост в группе детей 7-14 лет на 14%.
Под медицинским наблюдением находится 3 549 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.