Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 сентября 2021: больше 800 случаев зарегистрировано за неделю

Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последнюю неделю в Амурской области зарегистрировано 829 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 106,03 на 100 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 1,5%.

По информации амурского управления Роспотребнадзора, 96,6% от общего числа заболевших приходится на невакцинированных.

Максимальное количество случаев выявлено в Благовещенске – 264, на втором месте Свободный – 90. Тройку антилидеров замыкает Тында с 53 заболевшими. Остальные случаи распределены следующим образом:

- г. Белогорск – 50 случаев;

- Октябрьский район – 34 случая;

- г. Райчихинск – 32 случая;

- Сковородинский район – 31 случай;

- г. Зея – 28 случаев;

- Зейский район – 28 случаев;

- Серышевский район – 27 случаев;

- Тамбовский район – 24 случая;

- Бурейский район – 19 случаев;

- Магдагачинский район – 18 случаев;

- Ивановский район – 16 случаев;

- Константиновский район – 15 случаев;

- Михайловский район – 15 случаев;

- Благовещенский район – 14 случаев;

- Тындинский район – 12 случаев;

- Мазановский район – 11 случаев;

- Архаринский район – 10 случаев;

- Белогорский район – 9 случаев;

- Завитинский район – 9 случаев;

- г. Шимановск – 8 случаев;

- Ромненский район – 7 случаев;

- Свободненский район – 3 случая;

- Шимановский район – 2 случая.

Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:

ОРВИ – 73%

пневмония – 27%

бессимптомная форма – 0%

87% заболевших – это взрослое население, из них:

30-49 лет – 35%

50-64 года – 21%

старше 65 лет – 18%

18-29 лет –13%

0-17 лет – 13%

Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей.

На 38 неделе зарегистрирван рост в группе детей 7-14 лет на 14%.

Под медицинским наблюдением находится 3 549 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.