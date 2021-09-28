Среди привившихся в октябре амурчан разыграют билеты на концерты и маски

Призы будут разыгрываться каждый четверг в инстаграм-аккаунте минкульта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенске среди вакцинированных жителей разыграют подарки. В областной столице стартует акция «Культура за здоровье!».

Как сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области, среди жителей областной столицы будет разыграно сто призов. Правда, испытать удачу смогут не все, а лишь те, кто привился от коронавируса с 1 по 31 октября.

- Каждый прошедший вакцинацию получит билет с номером. Для участия в лотерее достаточно указать свой номер телефона и опустить отрывной талон в специальный короб, а сам билет сохранить до объявления результатов акции, - сообщают в министерстве.

Каждый четверг в инстаграм-аккаунте ведомства в 11.00 будут разыгрываться по 20 призов. Узнать результаты лотереи можно 7, 14, 21 и 28 октября, а также в понедельник, 1 ноября. Победителям необходимо будет обратиться в кинокассу АОДНТ, предъявив выигрышный билет.

В подарочные комплекты входят пригласительные на концерты, спектакли, выставки, а также оформленные в едином стиле защитные маски.