Как я был таксистом: личный опыт

Всего мужчина таксовал около трех недель Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Благовещенец Олег работает начальником производственного участка. По словам мужчины, ежемесячного дохода ему вполне хватает. Однако во время очередного отпуска молодой человек занимался подготовкой к свадьбе, и, как это часто бывает, ему срочно понадобились деньги. Недолго думая, мужчина решил подработать в такси. Что у него из этого получилось, Олег рассказал «Комсомольской правде».

Проще простого

О подработке Олег задумался еще перед отпуском. Коллега рассказал, что иногда таксует на выходных. Начать оказалось проще простого, всего лишь нужно было скачать приложение и пройти регистрацию.

- Ничего сложного на самом деле нет. В приложении нужно указать свой номер телефона, загрузить фото водительского удостоверения и прикрепить фотографии машины, на которой будешь таксовать. Из требований - водительский стаж не менее трех лет, свидетельство о регистрации автомобиля и страховка, - рассказывает Олег.

На личном авто совершать поездки мужчина не хотел, слишком большой расход топлива. Поэтому принял решение взять машину в аренду.

- Я знал, что у нас в городе есть несколько таксопарков. Нашел нужный в интернете, выбрал, можно сказать, первый попавшийся. Позвонил, договорился. Очень удобно, что таксопарк сотрудничает с компанией, в которой я и работал. Деньги ежедневно списывались автоматически, - отмечает мужчина.

Взяв автомобиль, Олег прошел все необходимые процедуры и выехал на свой первый заказ. По словам благовещенца, он и раньше подрабатывал в такси, когда был студентом. Поэтому первая поездка прошла совершенно обычно.

Три тысячи за один день

Всего мужчина таксовал около трех недель и заработал 38 тысяч рублей. Из них тринадцать ушли на аренду автомобиля, мойку и комиссию агрегатора.

- За машину я платил 800 рублей в сутки, сейчас, возможно, стоимость выше. На бензин тратил немного, потому что машинка была совсем маленькой с объёмом двигателя 0,6 литра. Например, на полный двенадцатичасовой рабочий день мне хватало тысячи рублей. Расход был очень маленький, около 6-7 литров на 100 километров. На мойку я ездил по акции для таксистов, комплекс стоил всего 300 рублей, - говорит Олег.

Самая большая сумма, которую удалось заработать за один день, составила три тысячи рублей. Тогда мужчина проездил более 12 часов практически без перерывов.

- Так или иначе, я был в плюсе, хотя и работал не каждый день. По моим примерным подсчетам, всего я заработал чистыми около 25 тысяч рублей. Конечно, таксисты могут получать гораздо больше, в районе 40-50 тысяч точно. Если работаешь на своей машине, намного проще, не нужно платить за аренду. А если берешь машину на прокат, будь готов, что заработок будет меньше. Но если ездить каждый день без выходных, еще и на своей машине, можно, я думаю, заработать за месяц около двухсот тысяч, - рассказывает мужчина.

Обратная сторона

Конечно, у любой профессии есть и минусы. Как отмечает Олег, пассажиры попадаются абсолютно разные. Кто-то может отказаться оплачивать проезд, а кто-то вступает в конфликты.

- Самый главный недостаток - это то, что ты подвергаешься опасности. По моему мнению, таксисту нужно при себе иметь перцовый баллончик или какое-то другое средство для самозащиты. Если днем работать практически безопасно, то вечером и ночью могут встретиться неадекватные люди. Бывали случаи, когда пассажиры пребывали в состоянии алкогольного опьянения, устраивали скандалы и отказывались платить, - поясняет благовещенец.

Еще один большой минус - это постоянное напряжение. Таксист не может просто так сделать перерыв, поесть или сходить в туалет. Иначе администраторы приложения заблокируют доступ в личный документ и не дадут работать на протяжении нескольких часов.

Обратная сторона медали есть и у тех, кто таксует на личном автомобиле. Из-за плохого качества дорог и постоянного движения машина может быстрее прийти в негодность. Поэтому придется тратить деньги на ремонт и различные расходники.

- А если брать автомобиль в аренду, ты не знаешь, какое у него состояние, поэтому есть большой риск ДТП. Попади ты в аварию, останешься еще и должен. По договору весь ущерб лежит на водителе, - говорит мужчина.

Однако, несмотря на недостатки, Олег планируют снова устроиться на подработку. В скором времени мужчина уходит в отпуск и, как в старые добрые, возьмет машину в аренду, откроет приложение и сфотографирует автомобиль…